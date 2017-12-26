На Сахалине ураганный ветер снес с балкона пенсионерку

В городе Шахтерске на Сахалине вышедшую на балкон покурить пенсионерку сдуло ураганным ветром. Женщина упала с четвертого этажа, сообщает РИА Новости.

Эту информацию подтвердили в центральной районной больнице Углегорска. Там отметили, что женщина вышла на балкон и не выдержала порыва ветра. С травмами ее увезли в одно из отделений больницы.

Местные СМИ отмечают, что пенсионерке повезло - она упала в сугроб - снежные заносы там сейчас везде. Даже машина "скорой" не смогла проехать к дому из-за сугробов, и пенсионерку пришлось везти в больницу в ковше погрузчика.

Отметим, что мощный циклон бушует на Сахалине второй день. Ветер, скорость которого достигает 40 метров в секунду, сорвал крыши с 13 зданий, повалил установленные на площадях новогодние елки во многих населенных пунктах. Десятки сел остались без света из-за рухнувших опор ЛЭП.