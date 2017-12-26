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26.12.2017 04:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В Приморье вышедший к дороге леопард не испугался машин

Текст: Ольга Журман

В интернете неизвестный пользователь разместил уникальное видео с самой редкой кошкой мира - леопардом. Видео снято из автомобиля, проезжавшего вдоль границ нацпарка "Земля леопарда". Его сотрудники изучили запись и узнали на ней самку Leo 69F - одну из старейшин резервата, которая впервые была зафиксирована фотоловушкой еще в 2008 году.

Как сообщил "РГ" главный специалист по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков, встретив леопарда, люди были изумлены спокойным поведением хищника, который не спешил скрыться в лесу, несмотря на шум моторов и гул автомобильных клаксонов.

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- Подобная реакция леопарда на транспорт наблюдалась нами и раньше. Дело в том, что дикие звери воспринимают автомобили как что-то менее опасное и угрожающее по сравнению с пешим человеком. Однако стоит им увидеть в машине живое существо, они спешат скрыться, что мы и наблюдаем в данном случае, - говорит Татьяна Барановская, директор ФГБУ "Земля леопарда".

Действия людей, встретивших леопарда, были достаточно грамотными. Не стоит выходить из машины, однако при этом важно показать свое присутствие. Этому могут послужить громкие сигналы и визуальный контакт с хищником.

И хотя по полученным кадрам сложно однозначно оценить состояние зверя, внешне леопард выглядит здоровым. Заметно, что Leo 69F - весьма упитанная кошка и явно не испытывает проблем с охотой.

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