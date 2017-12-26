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26.12.2017 03:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Занятия в школах Камчатки отменили из-за циклона

Текст: Ольга Коваль

Во вторник мэрия Петропавловска-Камчатского приняла решение об отмене занятий в школах краевой столицы. Виной тому - мощный циклон, обрушившийся ночью на Камчатский полуостров.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями 26 декабря занятия 1-4 классов первой и всех классов второй смены во всех школах Петропавловска-Камчатского отменены", - сообщили "РГ" в пресс-службе городской администрации.

На Камчатке объявили лавинную опасность

В зоне влияния циклона оказались Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский, Усть-Камчатский, Соболевский и Алеутский районы, а также Петропавловск-Камчатский и Вилючинск. Здесь идет сильный снег, сопровождаемый метелью. На дорогах края снежный накат. Для оказания помощи застрявшим автомобилистам трассы патрулируют спасатели.

По информации диспетчерской городского аэропорта, главная воздушная гавань Камчатки закрыта до полудня по местному времени. Полеты местной авиации отменены до улучшения погоды. Специальные службы ведут расчистку взлетно-посадочной полосы.

Накануне в региональном главке МЧС предупредили о лавинной опасности.

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