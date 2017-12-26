Бывшего главу Балашова осудили за приватизацию девяти квартир

В Саратовской области суд вынес приговор бывшему главе администрации Балашовского района Саратовской области Александру Москалеву. Чиновника признали виновным в превышении полномочий.

По версии следствия, в 2014-2016 годах глава администрации незаконно подписал документы на приватизацию девяти служебных квартир, общей стоимостью свыше 17 миллионов рублей. Тем самым чиновник причинил ущерб муниципальному бюджету.

– Этими действиями он также нарушил законные права и интересы граждан, которые стояли в очереди на получение служебного жилья, – сообщила пресс-секретарь областного управления СК Екатерина Котлова.

Одна из приватизированных квартир досталась дочери начальника полиции Балашова, которая впоследствии ее продала, еще одна сотруднику Роспотребнадзора, остальные местным медикам, в том числе главным врачам учреждений здравоохранения.

Как отметили в СК, нарушения закона были выявлены сотрудниками регионального УФСБ, прокуратуры Балашова, оперативно-розыскной части (собственной безопасности) ГУ МВД России по Саратовской области. В свою очередь в прокуратуре области уточнили, что основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки по факту приватизации одной из квартир.

Сам Москалев виновным себя не признавал ни в ходе предварительного следствия, ни в суде.

По мнению его адвоката Олега Смотрова, чиновник действовал из благих побуждений, старался обеспечить жильем местных медиков, что касается квартиры начальнику полиции, то здесь главу района якобы подвели подчиненные.

Как рассказал Смотров, в основном приватизировано было не благоустроенное жилье, а либо приспособленные помещения, переведенные из нежилых в жилые, либо квартиры, а в одном случае вообще комната площадью в 17 метров, в общежитиях. В числе приватизированных под жилье оказались помещение переговорного пункта, кафе и даже станция юных техников.

– Некоторым из докторов квартиры обещали еще предшественники Москалева, и естественно, люди соглашались на такое жилье, которое требовало ремонта, только при условии его приватизации, – говорит адвокат.

Оценку стоимости девяти квартир в 17 миллионов защитник считает также явно завышенной.

Однако суд посчитал вину чиновника доказанной и назначил ему в качестве наказания два с половиной года колонии-поселения.

По словам руководителя Балашовского следственного отдела СК Дмитрия Бурикина, районная администрация может теперь на основании вынесенного приговора обратиться в суд в гражданском порядке, чтобы вернуть квартиры в муниципальную собственность.

Между тем, в суд направлено еще одно похожее уголовное дело в отношении главы администрации Балашова Сергея Колесникова. Чиновник также обвиняется в превышении полномочий при приватизации двух служебных квартир. Одна из них досталась очередному начальнику полиции в Балашове, другая сотруднику паспортно-визовой службы. При этом полицейский после начавшегося скандала бывшее служебное жилье вернул.