Новости

Роскосмос успешно запустил с Байконура ангольский спутник 22:54
У входа в парк Горького установят елку из светодиодов и зеркал 22:26
Дептранс поблагодарил отказавшихся от поездок столичных водителей 22:25
Косовскому премьеру подарили 300 галстуков после его жалоб на зарплату 22:14
В Кирове проводник снял деньги с карты пассажира и уехал на поезде 21:55
В Сирии террористы сбили военный самолет 21:54
Бывшего главу Балашова осудили за приватизацию девяти квартир 21:52
СК РФ передаст в международные суды данные об обстрелах Киевом Донбасса 21:37
Минкомсвязь допустило отмену всех маркировок контента кроме "18+" 21:30
МИД РФ рассчитывает на продвижение в вопросе миротворцев в Донбассе 21:28
Лидеры СНГ встретились перед Новым годом в резиденции Путина 21:08
Пьяный немец выжил после наезда на него двух электричек 20:37
Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии, на Украине и вокруг КНДР 20:33
Аксенов назначил министра экономического развития Крыма 20:32
МИД РФ предупредил россиян о проблемах пересечения границы с Украиной 20:14
Меланья Трамп распорядилась спилить легендарное дерево у Белого дома 20:13
Трамп назвал досье о возможных связях его кампании с РФ "кучей мусора" 20:12
Кузнецова: Разработка школьного курса "Семьеведение" завершена 19:52
СК: Криминала в действиях руководства полковника Захарченко не выявлено 19:47
В Москве задержан подозреваемый в ложном минировании 19:35
Цена нефти Brent превысила $66 за баррель впервые с июня 2015 года 19:20
Самая быстрая модель Kia получила рублевый ценник 19:07
Российским судьям повысили должностные оклады 19:02
В парке развлечений в Дубае произошел пожар 18:55
Фото: Шварценеггер поздравил обвиненного в изнасилованиях Сталлоне 18:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
26.12.2017 21:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывшего главу Балашова осудили за приватизацию девяти квартир

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области суд вынес приговор бывшему главе администрации Балашовского района Саратовской области Александру Москалеву. Чиновника признали виновным в превышении полномочий.

Экс-мэр Красноперекопска осужден за взятку

По версии следствия, в 2014-2016 годах глава администрации незаконно подписал документы на приватизацию девяти служебных квартир, общей стоимостью свыше 17 миллионов рублей. Тем самым чиновник причинил ущерб муниципальному бюджету.

– Этими действиями он также нарушил законные права и интересы граждан, которые стояли в очереди на получение служебного жилья, – сообщила пресс-секретарь областного управления СК Екатерина Котлова.

Одна из приватизированных квартир досталась дочери начальника полиции Балашова, которая впоследствии ее продала, еще одна сотруднику Роспотребнадзора, остальные местным медикам, в том числе главным врачам учреждений здравоохранения.

Как отметили в СК, нарушения закона были выявлены сотрудниками регионального УФСБ, прокуратуры Балашова, оперативно-розыскной части (собственной безопасности) ГУ МВД России по Саратовской области. В свою очередь в прокуратуре области уточнили, что основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки по факту приватизации одной из квартир.

Сам Москалев виновным себя не признавал ни в ходе предварительного следствия, ни в суде.

По мнению его адвоката Олега Смотрова, чиновник действовал из благих побуждений, старался обеспечить жильем местных медиков, что касается квартиры начальнику полиции, то здесь главу района якобы подвели подчиненные.

Как рассказал Смотров, в основном приватизировано было не благоустроенное жилье, а либо приспособленные помещения, переведенные из нежилых в жилые, либо квартиры, а в одном случае вообще комната площадью в 17 метров, в общежитиях. В числе приватизированных под жилье оказались помещение переговорного пункта, кафе и даже станция юных техников.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Дело против генерала СК Михаила Максименко ушло в суд

– Некоторым из докторов квартиры обещали еще предшественники Москалева, и естественно, люди соглашались на такое жилье, которое требовало ремонта, только при условии его приватизации, – говорит адвокат.

Оценку стоимости девяти квартир в 17 миллионов защитник считает также явно завышенной.

Однако суд посчитал вину чиновника доказанной и назначил ему в качестве наказания два с половиной года колонии-поселения.

По словам руководителя Балашовского следственного отдела СК Дмитрия Бурикина, районная администрация может теперь на основании вынесенного приговора обратиться в суд в гражданском порядке, чтобы вернуть квартиры в муниципальную собственность.

Между тем, в суд направлено еще одно похожее уголовное дело в отношении главы администрации Балашова Сергея Колесникова. Чиновник также обвиняется в превышении полномочий при приватизации двух служебных квартир. Одна из них досталась очередному начальнику полиции в Балашове, другая сотруднику паспортно-визовой службы. При этом полицейский после начавшегося скандала бывшее служебное жилье вернул.

Главное сегодня

МИД: РФ разочарована решением США послать снайперские винтовки Киеву
Семьи погибших в ДТП с автобусом в Москве получат компенсацию
Захарченко помиловал украинских военных перед обменом пленными
В Кремле назвали условия посредничества между США и КНДР
Россия начала формировать постоянную группировку в Сирии