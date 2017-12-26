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26.12.2017 11:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двух жителей Мордовии наградили за спасение пенсионерки из огня

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ

Медали за отвагу на пожаре получили двое жителей села Варжеляй Торбеевского района. Василий Седов и Петр Чепайкин, рискуя жизнью, вынесли из огня парализованную пенсионерку.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Как сообщило во вторник Главное управление МЧС по региону, награды героям вручили на сельском сходе в здании школы. Два друга - 30-летний Василий и 24-летний Петр - в родном селе бывают не всегда. Молодые люди работают вахтовым методом в Москве: один - таксист, второй - электрик. Но 25 ноября этого года, когда в Варжеляе заполыхал деревянный дом на улице Советской, именно они оказались поблизости и первыми поспешили на помощь.

- Хозяйка дома - 87-летняя Таисия Гордеева - парализована и не может передвигаться. За ней ухаживают родственники, но в тот момент дверь избы была заперта снаружи. Значит, родственники куда-то отошли, а беспомощная женщина осталась одна, - рассказали детали происшествия в ГУ МЧС по РМ.

Петр и Василий выломали дверь. В помещении горел потолок рядом с дымоходом.  Женщина-инвалид лежала на полу. Парни вынесли пенсионерку на улицу. Василий на руках отнес пострадавшую к соседям, а Петр перекрыл газ. Затем друзья вернулись в горящий дом. К ним присоединились и другие сбежавшиеся на пожар сельчане. Вместе им удалось спасти часть имущества, несмотря на то, что на головы уже падали куски лопавшегося шифера с горящей крыши. Когда из райцентра прибыли пожарные, пламя уже перекинулось на два соседних деревянных строения. Их огнеборцам удалось отстоять.

Фото: Facebook.com/Magomedov
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Василий Седов и Петр Чепайкин награждены медалями Всероссийского добровольного пожарного общества "За доблесть и отвагу на пожаре". Сами герои не видят в своем поступке ничего особенного.

- В тот момент в голове была только одна мысль - спасти как можно быстрей, - поделился Василий Седов.

- Если есть возможность помочь - нужно сделать это не задумываясь. Разве можно стоять в сторонке и смотреть, как люди гибнут? - говорит Петр Чепайкин.

Спасенная парнями пенсионерка всю жизнь проработала в колхозе и воспитала шестерых детей. В ходе церемонии награждения героев благодарили ее близкие и односельчане.

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