Минобороны отремонтирует Суворовское училище в Ульяновске

На территории Ульяновского гвардейского суворовского военного училища продолжаются ремонтные работы. 26 декабря площадку осмотрел губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Как рассказал начальник УГСВУ Владимир Шкирков, работы по восстановлению училища ведутся в несколько этапов.

В 2018 году продолжатся демонтажные работы, планируется начать строительство культурно-досугового центра, столовой, провести первый этап реконструкции учебного корпуса с административными помещениями, а также КПП №1 с комнатой для посетителей.

В 2019-2020 годах продолжится строительство объектов, в том числе появятся спальный корпус, спортивная инфраструктура.

По предварительным данным, Минобороны РФ планирует вложить в ремонт Суворовского училища более 4 миллиардов рублей.

Сергей Морозов пообещал, что региональные власти со своей стороны обеспечат необходимое благоустройство прилегающей к училищу территории города. Стоит отметить, что учебное заведения располагается в историческом центре Ульяновска, а его корпуса представляют собой культурную ценность.