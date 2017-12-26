Самолет экстренно сел в Казани из-за смерти пассажира

Летевший из Москвы в Челябинск Airbus-319 совершил экстренную посадку в аэропорту Казани. Причиной стала потеря сознания одним из пассажиров, сообщили в ГУ МЧС по республике Татарстан.

- Мужчина потерял сознание, пилоты запросили посадку, и в 16.54 приземлились. На земле самолет ждала бригада медиков. Они зашли на борт и констатировали смерть, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС Андрей Родыгин.

Погибшему около 45 лет, его личность устанавливается. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Airbus вылетел в пункт назначения.