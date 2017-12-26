Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) награжден знаком "100 лучших товаров России". Диплом предприятие получило за линейку средств "Бионорд".

Cпециально разработанная линейка продукции "Бионорд" для различных типов дорог и поверхностей: "Универсальный", "Единая гранула", "Тротуары", "Подъемы", "Мосты", "Экстра" удостоилась награды в номинации "Промышленные товары для населения". Фото: УЗПМ

Итоги регионального этапа конкурса были подведены 21 декабря в правительстве Пермского края, где собрались представители бизнеса и власти.

В этом году УЗПМ выставило на конкурс всю специально разработанную линейку продукции "Бионорд" для различных типов дорог и поверхностей: "Универсальный", "Единая гранула", "Тротуары", "Подъемы", "Мосты", "Экстра".

В итоге они удостоились награды в номинации "Промышленные товары для населения". Диплом вручил генеральному директору предприятия Дмитрию Пылеву заместитель директора Пермского центра стандартизации и метрологии Анатолий Деменев.

- Этот год юбилейный для Уральского завода противогололедных материалов. Сейчас УЗПМ - один из крупнейших производителей реагентов в России. География поставок превышает 50 регионов страны. Гордимся тем, что качество продукции подтверждено нашими заказами: "Бионорд" используют в Кремле, в Эрмитаже, в зоопарках. И, конечно, мы рады, получить этот диплом, - рассказал Дмитрий Пылев после церемонии награждения.

Он также отметил, что в уходящем году компания вывела на рынок новый продукт - двухфазные реагенты на основе многокомпонентного материала "Бионорд", которые превышают по показателям эффективности твердые аналоги. Кроме того, генеральному директору был вручен значок "Отличник качества" для одного из сотрудников предприятия.

Напомним, что ранее УЗПМ уже получал награды в конкурсе "100 лучших товаров России", успешно пройдя региональный и федеральный этапы в 2014 году. С тех пор предприятие модернизировало линейку средств, усовершенствовав составы, а также разработало новые серии.

Предприятие начало работу в 2007 в Краснокамске, как небольшой бизнес-проект пермяка Рустама Гильфанова. Подключив научные мощности ведущих институтов России предпринимателю удалось вывести завод в лидеры отрасли. Сейчас УЗПМ специализируется на разработке и производстве современных противогололедных материалов для автодорог, пешеходных зон и зон, требующих особой обработки: мостов, подъемов. Продукция поставляется в десятки регионов России, а также страны Ближнего Зарубежья.

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