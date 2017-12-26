В Кирове проводник снял деньги с карты пассажира и уехал на поезде

В Кирове проводник снял с банковской карты пассажира 69 тысяч рублей. После этого он продолжил свой путь в поезде "Новороссийск-Воркута", рассказали "РГ" в Кировском ЛО МВД России на транспорте.

О краже денег в полицию сообщил сам пострадавший - житель Пермского края. Оказалось, что в пути он выпивал, а проводник помог нетрезвому пассажиру собрать вещи и выйти на перрон. Мужчина в знак благодарности дал ему свою карту с пин-кодом, чтобы тот снял себе небольшую сумму. Проводник обналичил все сбережения мужчины, вернул карту владельцу и сел в поезд.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России ("Кража, тайное хищение чужого имущества"). Подозреваемого уже задержали.