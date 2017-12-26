В Перми служебная собака Земляничка помогла задержать наркокурьера

Сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте задержали одного из пассажиров поезда № 354 сообщением Адлер - Пермь-2.

При проведении личного досмотра транспортные полицейские обнаружили у мужчины полимерный пакет с порошкообразным веществом, который находился в отвороте вязаной шапки. Как пояснили в пресс-службе Пермского линейного отдела МВД России на транспорте, исследование показало, что обнаруженное вещество является наркотическим средством (амфетамином).

Помогла найти наркотик в одежде служебно-розыскная собака по кличке Земляничка: животное среагировало на пассажира поезда, что в дальнейшем послужило поводом для проведения досмотра его личных вещей.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").