В Уфе спасли провалившегося под лед оленя

В уфимском поселке Козарез спасатели вытащили из воды тонущего оленя. Операция прошла сегодня около четырех часов утра

- Барахтающееся в реке Белая животное заметил местный житель, он и вызвал "службу 112". Олень переходил реку по льду, который провалился прямо под ним. Спасатели привязали к рогам животного веревку и вытянули его на берег, - рассказали в службе спасения Уфы.

Животное выглядело абсолютно ручным: олень не боялся людей, позволял себя гладить, вероятно, он сбежал из чьего-то хозяйства.