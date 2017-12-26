В Ульяновской области началась благотворительная акция "Елка желаний"

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов дал старт благотворительной акции "Елка желаний". Проект направлен на поддержку детей из опекунских и многодетных семей, а также попавших в трудную жизненную ситуацию, с ограниченными возможностями здоровья.

- Осталось буквально несколько дней до наступления нового 2018 года. Я хочу, чтобы эта предпраздничная неделя запомнилась только самыми теплыми и добрыми моментами. В этом году мы продолжаем исполнять заветные желания ребят. Ведь дети всей душой верят, что в Новый Год произойдет чудо. Сегодня мне и моим коллегам выпала возможность стать помощниками Деда Мороза и выполнить самые заветные мечты ребятишек, - сказал Сергей Морозов.

- В преддверии Нового года стало доброй традицией проведение такой благотворительной акции, которую запустил глава региона в прошлом году. Уже второй год подряд члены областного правительства и администрации губернатора исполняют заветные желания маленьких жителей нашей области. В этом году такую поддержку получат более 30 ребят, приславших письма, - добавила первый зампредседателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба.

Итоги акции подведут 30 декабря.