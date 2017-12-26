Вот уже несколько лет под бдительным оком Центрального барка России развивается сектор микрокредитования. Для простого обывателя микрозаймы ассоциируются с долгами, коллекторами и обязательно большими процентами, которые невозможно выплатить в срок.

Между тем, по данным Центрального банка РФ, "объем суммарных выдач микрозаймов составил 56,6 млрд рублей (+5,2 процента по сравнению с предыдущим кварталом). Размер денежных средств, привлеченных МФО за I квартал 2017 года, достиг 16,5 млрд рублей (11 млрд рублей предоставлены юридическими лицами, 5,6 млрд рублей - физическими лицами), что на 11,7 процента выше значения за предыдущий квартал".

Сектор микрокредитования растет повышенными темпами во многом благодаря тому, что предлагает своим клиентам действительно востребованные, современные услуги.

Вот уже несколько лет компания LIME (ООО МФК "Лайм-Займ")1, входящая в международный холдинг Lime Capital Partners Inc2. предоставляет своим клиентам, гражданам РФ, получить онлайн заем из любой точки мира. Для того чтобы подать заявку и даже получить деньги, нет необходимости вставать с рабочего места или удобного дивана дома. Весь процесс занимает пятнадцать минут, включая уведомление об одобрении займа. Из документов заемщику необходимо ввести паспортные данные, не тратя время на дорогу в офис компании или переговоры с менеджером по обслуживанию клиентов.

В среднем на заполнение анкеты клиент тратит не более семи минут. При оформлении заявки сразу видна сумма, которую нужно будет вернуть. Деятельность компании LIME, как и других участников рынка микрокредитования, регулируется Центральным Банком России.

Мнение о том, что микрофинансисты зарабатывают на просрочках, глубоко ошибочно, говорят в компании. Намного выгоднее работать с клиентом, который гасит заем вовремя или досрочно, а через какое-то время вновь обращается за деньгами. Именно таких клиентов в компании большинство. "Компания нацелена прежде всего на долгосрочные отношения с каждым клиентом, а не на сиюминутную выгоду", - говорит генеральный директор компании Алексей Нефедов. Воспользовавшись услугой однажды, клиенты предпочитают обращаться в компанию за деньгами, минуя многоступенчатые процессы получения кредитов в традиционных финансовых институтах. Для таких клиентов в компании разработана специальная система лояльности.

Несмотря на видимую простоту использования сервиса онлайн займов LIME, компания проводит тщательный анализ каждой полученной заявки. Качественную оценку заемщика позволяет проводить скоринговая система (от англ. "scoring" - оценка заемщика), разработанная IT-подразделением компании.

Данная система базируется на 276 значимых параметрах потенциального клиента, включая его поведение при регистрации в системе, кредитную историю, данные социальных сетей, мобильных операторов, а также ряд собственных наработок. По сути, использование собственной системы скоринга позволяет компании LIME оценивать платежеспособность клиента с точностью до 90 процентов и предоставлять заем только тем клиентам, кто действительно в состоянии возвратить его в срок.

Процентная ставка в компании LIME рассчитывается ежедневно. Если клиент берет 10 тысяч рублей, то через месяц он должен будет вернуть 12-13 тысяч рублей в зависимости от тарифа. Как правило средняя оборачиваемость займа составляет 18 дней, тогда переплата для клиента становится еще меньше.

По словам Алексея Нефедова, изначально все бизнес-процессы разрабатывались с учетом высокой адаптивности к потребностям рынка и законодательным инновациям. Так, сейчас используя платформу Azure Service Fabric3 компания по предписанию регулятора - Центрального Банка России - переходит на Единый план счетов. Специалисты компании учли специфику и точно по графику, до 1 января 2018 года будут готовы адаптировать все процессы под новые нужды.

Учитывая потребность клиентов в получении высококачественного сервиса в кратчайшие сроки компания LIME предлагает инновационный продукт на рынке микрокредитования, безусловно интересный как для клиентов, так и потенциальных инвесторов.

ООО МФК "Лайм-Займ":

ул. Кирова, 48, офис 1401

тел. 8-800-7000-197

e-mail: support@lime-zaim.ru

lime-zaim.ru

Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (общество с ограниченной ответственностью), ОГРН 1137746831606, ул. Кирова, 48, офис 1401

1 Лайм

2 Лайм Кэпитал Партнерс

3 Azure Service Fabric - это основополагающая технология, на основе которой работает базовая инфраструктура Azure

На правах рекламы