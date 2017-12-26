В Забайкалье началась проверка после схода вагонов на Транссибе

Движение на участке Транссибирской магистрали, где сошли с рельсов грузовые вагоны, остановлено. По факту аварии в Забайкалье следователи проводят проверку.

"В 04:50 по местному времени (22:50 понедельника мск) в Хилокском районе Забайкальского края на перегоне Бада - Жипхеген Забайкальской железной дороги произошел сход 12 вагонов с целлюлозной продукцией грузового поезда №2034, - передает РИА Новости сообщение Восточно-сибирского следственного управления на транспорте. - По данному факту… проводится доследственная проверка".

В результате аварии никто не пострадал. Повреждены 150 м четного и 100 м нечетного пути, а также три опоры контактной сети. Движение по Транссибу приостановлено в обоих направлениях. Задержан пассажирский поезд Пекин - Москва. Ведутся восстановительные работы.