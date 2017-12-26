Как на курортах Северного Кавказа обеспечили безопасность туристов

Министерство по делам Северного Кавказа подготовило проект постановления о единых требованиях к антитеррористической защищенности объектов туристического кластера СКФО. В них прописаны в том числе правила оснащения курортов инженерно-техническими средствами безопасности.

Во время зимнего сезона особое внимание правоохранители уделяют мостам и дорогам, которые ведут к высокогорным курортам. Фото: Владимир Аносов/РГ

Как сообщил заместитель гендиректора госкомпании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Урал Муллабаев, все объекты должны оборудовать системами видеонаблюдения, оповещения, освещения и управления эвакуацией. Постановление упорядочит деятельность резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) в части обеспечения безопасности отдыхающих на горнолыжных курортах.

Защищенность туристов в преддверии новогодних праздников - вопрос актуальный, учитывая, что в декабре в четырех регионах Северного Кавказа объявляли режим контртеррористической операции. На Ставрополье ликвидировали четырех боевиков, на окраине станицы Зеленчукской Карачаево-Черкесии - пятерых, на окраине селения Урвань Кабардино-Балкарии - одного, в Гумбетовском районе Дагестана - двоих, причем один из них оказался главарем "балаханинской" бандгруппы.

Корреспонденты "РГ" узнали, как обеспечивается безопасность отдыхающих на популярных горнолыжных комплексах СКФО, где ожидается наплыв гостей в предстоящие праздники. Ведь, по данным различных порталов бронирования отелей, практически все места в гостиницах уже раскуплены.

В Карачаево-Черкесии горнолыжный сезон на курортах Архыз и Домбай официально открылся 22 декабря. К приему туристов подготовились не только работники гостиниц, официанты и инструкторы, но и, конечно же, спасатели и полицейские.

Как сообщили корреспондентам "РГ" в республиканском управлении МВД, охраной туристов занимаются не только участковые уполномоченные, но и специальный сводный отряд полиции.

- Для противодействия террористической угрозе ежедневно сотрудники кинологической службы проводят обследования мест массового пребывания граждан. С помощью служебных собак проверяются посадочные площадки канатных дорог, автостоянки и территории, прилегающие к гостиничным комплексам, - сообщил официальный представитель МВД республики Казим Байбанов.

Кроме того, полицейские следят за мостами и дорогами, которые ведут к высокогорным курортам. Участковые проверяют лицензии и разрешения у инструкторов. Об уровне безопасности на курортах свидетельствуют данные статистики - с первого декабря 2016 года по первое апреля 2017-го на территории поселка Домбай произошло лишь три кражи, воры были быстро найдены. В Архызе и вовсе зарегистрирована только одна кража. Дело также раскрыто. Составлено всего 22 протокола об административных правонарушениях. И это при том что, по данным регионального минтуризма, на курортах отдохнули более миллиона человек.

Впрочем, расслабляться сотрудники полиции не намерены. В конце октября в горах и лесах Зеленчукского района Карачаево-Черкесии прошло тактико-специальное учение. Несколько дней бойцы сводного отряда МВД отрабатывали розыск и задержание вооруженных и особо опасных преступников. Вместе с ними тренировались коллеги из Росгвардии и представители службы безопасности АО "Курорты Северного Кавказа". Министр республиканского МВД Игорь Трифонов высоко оценил их действия.

Также накануне сотрудники МЧС провели учения в поселке Романтик. Они проходили в несколько этапов. Во время первого огнеборцы тушили условный пожар в одном из административных зданий курорта. Информация о "происшествии" поступила на диспетчерский пульт пожарной части N 9, расположенной в поселке Архыз. К месту вызова прибыли пожарные расчеты, медики скорой помощи, представители газовой службы и электросетей.

Во время второго этапа сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России отработали технологию спасения пострадавших с помощью кинологического расчета и методом зондирования при сходе снежной лавины.

Эвакуация пассажиров с канатной дороги - крайняя мера. Однако к этому всегда нужно быть готовым. Плохие погодные условия, отключение электроэнергии могут привести к ЧС. Как раз в таких ситуациях на помощь и приходят квалифицированные специалисты, в арсенале которых все необходимое снаряжение. Эвакуация с канатки требует от спасателей особого внимания и высокого профессионализма, ведь, как правило, работы проходят в сложных метеоусловиях и на большой высоте. Тем не менее спасатели с помощью специального альпинистского снаряжения успешно провели эвакуацию туристов.

- Здесь важно вовремя среагировать, успокоить людей, не допустить паники, максимально быстро и осторожно спустить туристов, находящихся на высоте нескольких метров над землей. Однако сам алгоритм спасения достаточно прост: "подход" к креслу, передача пострадавшему косынки (именно так называется универсальное устройство, благодаря которому спустить человека с любой высоты можно без особого труда) и непосредственно спуск. Пассажирам следует дождаться спасателей, а не пытаться выпрыгнуть из кресел или самостоятельно предпринимать какие-то действия, - рассказал начальник Архызского поисково-спасательного подразделения Сергей Мыльников.

Меры антитеррористической защиты на Эльбрусе приняты несколько лет назад. Система была разработана работниками курорта и согласована с правоохранительными органами Эльбрусского района и Кабардино-Балкарии. Она действует на трех канатных дорогах - между станциями "Азау", "Кругозор", "Мир" и "Гара-Баши". Вся обширная территория находится под видеонаблюдением.

- У нас работает около 170 камер. Проезжая часть на территории курорта и на подъезде к нему тоже контролируется камерами и сотрудниками ГИБДД. Ежедневно утром и вечером трассы и канатные дороги проверяют сотрудники частного охранного предприятия, с которым у нас заключен договор, - рассказал корреспондентам "РГ" гендиректор компании "Курорт Эльбрус" Хиса Беккиев. - Они просматривают все опоры, балансиры, вагоны, гондолы, на которых поднимаются люди.

Охранники ЧОП несут дежурство на каждой из станций, им помогает внутренняя служба спасателей. Въезд на территорию курорта закрыт шлагбаумом, через который пропускают только спецтранспорт и автомобили предпринимателей. Все машины тщательно проверяют. На каждый объект курорта у администрации есть антитеррористический паспорт, а совместно с органами правопорядка проводятся регулярные учения. По словам Хисы Беккиева, все трассы оснащены системами оповещения и громкой связи, на объектах есть тревожные кнопки.

В Дагестане основные туристические достопримечательности расположены в Дербенте, который недавно отметил свое 2000-летие. В 2017 году древний город посетили около ста тысяч туристов.

Но двумя годами ранее здесь произошла трагедия. Боевики обстреляли группу туристов, которые отправились в крепость Нарын-Кала, чтобы полюбоваться оттуда ночными видами. В результате ранения получили 12 человек, впоследствии один из пострадавших скончался в больнице.

Как рассказал начальник отдела культуры и туризма городской администрации Саид Абдуллаев, после этого случая постановлением главы Дербента все туристические объекты были взяты под охрану и оснащены системами видеонаблюдения.

- Все памятники республиканского и федерального значения, а также памятники, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находятся под охраной Росгвардии и круглосуточным видеонаблюдением. Частные объекты - гостиницы, хостелы, дома отдыха - охраняются ЧОПами и также оснащены системами видеонаблюдения. В гостиницах установлены тревожные кнопки для вызова групп быстрого реагирования, - добавил Абдуллаев.

прямая речь

Лев Кузнецов, министр по делам Северного Кавказа:

- Безусловно, вопросам безопасности на протяжении всего сезона должно быть уделено особое внимание. При этом нельзя забывать и о выполнении других требований для обеспечения комфортного пребывания туристов. Это касается благоустройства территорий, удобного расположения объектов сервиса и общепита. Как мы знаем, образ курорта складывается из мелочей, которые нельзя упускать.

Тем временем



Определена дата открытия первого горнолыжного курорта Чечни - Ведучи. Он должен заработать 20 января 2018 года. Для сотрудников аварийно-спасательного подразделения "Ведучи" организовали недельную стажировку на курорте Архыз. Специалисты службы лыжного патрулирования, обеспечивающие безопасность гостей в Карачаево-Черкесии, проводят практические и теоретические занятия для своих коллег из Чечни.



Уже разработана и тарифная политика Ведучи, причем с учетом ценовой доступности для жителей региона. В течение всего горнолыжного сезона стоимость однодневного ски-пасса для взрослых будет составлять 400 рублей, для детей в возрасте 6-13 лет - 200. Бесплатно воспользоваться услугами канатных дорог смогут дети младше пяти лет, лица старше 75, инвалиды I группы и дети-инвалиды до 18 лет. Скидка в размере 50 процентов от стоимости взрослого ски-пасса будет предоставляться гостям курорта в возрасте от 65 до 75 лет.