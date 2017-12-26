В Махачкале объявили в розыск мужчину, выгуливавшего львицу

Полицейские начали разыскивать молодого человека, который в Махачкале выгуливал льва на поводке и без намордника. Об этом сообщили "РГ" в республиканском МВД.

Информация об этом с фото появилась в местном сегменте соцсетей. Львица, опираясь на задние лапы, прислонилась передними на капот автомобиля. Предположительно, хозяин дикого зверя, держит его за короткий поводок. На фото отчетливо виден номер автомобиля, именно с его помощью правоохранители намерены найти мужчину, содержащего дикого животного в городских условиях.

Напомним, что в середине декабря этого года Госдума приняла законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными. Самое главное изменение - за жестокое обращение с животными вводится уголовная ответственность. Максимальный срок лишения свободы для живодеров вырос до пяти лет.

В Дагестане это не первый случай содержания диких животных в неволе. В 2015 году в регионе произошел страшный инцидент. На автозаправочной станции в селе Первомайское, медведь, содержавшийся в клетке, откусил школьнику руку, когда тот пытался его накормить. После ЧП хищник был нейтрализован.