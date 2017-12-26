В Калининграде сгорел склад Сбербанка

Техногенный пожар начался в промзоне на улице Камской в Калининграде ночью 26 декабря. В результате полностью выгорел склад со списанным оборудованием Сбербанка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области, сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 04.35. Пламя распространилось на площади 1200 квадратных метров, был объявлен повышенный ранг пожара №2.

На борьбу с огнем привлекли сначала 34 пожарных и 8 единиц техники, позже это число было увеличено. К утру пожар удалось локализовать, сейчас угрозы распространения огня нет, ранг пожара снижен до №2 бис. По данным ГУ МЧС, люди при пожаре не пострадали.