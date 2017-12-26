В Петербурге обнаружили синий снег

Петербуржцы пожаловались в Росприроднадзор на внезапно посиневший снег. Инспекторы выехали на Аптекарский проспект и выяснили, что, все так и есть, причем снег неестественного цвета лежит не только на тротуаре, но и во дворе.

Как сообщает пресс-служба Департамента Росприроднадзора по СЗФО, снег имел разные оттенки - от светло-голубого до фиолетового (такой лежал на тротуаре у здания, назначенного под снос).

Специалисты взяли пробы, чтобы выяснить, что за вещество его окрасило и насколько оно может быть опасно. Этим займутся эксперты лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО", куда снег отправили на анализ.

- Ожидается, что промежуточные результаты исследования станут известны в ближайшее время, о чем ведомство незамедлительно проинформирует общественность и СМИ, - добавили в Росприроднадзоре.