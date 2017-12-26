На Кубани застрелена журналистка телеканала

Информация о трагической гибели 29-летней журналистки Жанны Вебер появилась во вторник вечером на официальном сайте телеканала "Лаба" - одного из самых популярных СМИ предгорного Лабинского района Кубани.

По данным источника "РГ" в одной из правоохранительных структур, это ЧП произошло во время бытовой ссоры - в журналистку, по предварительной версии, выстрелил из помпового ружья ее бывший супруг. У Жанны остались родной сын и родители.

Как рассказали ее коллеги, Жанна Вебер свои первые шаги в профессии сделала на этом телеканале в 2005 году, когда еще училась в местной школе. После окончания факультета журналистики Кубанского госуниверситета талантливый репортер делала на "Лабе" выпуски новостей, готовила программы "Актуальный разговор", "Школьный журнал", "Медицинский вестник".

А с недавних пор Жанна уже в качестве автора и ведущего готовила спортивное обозрение "Тайм-аут" и передачу о культурной жизни Лабинска и всего района.