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26.12.2017 23:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани застрелена журналистка телеканала

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Информация о трагической гибели 29-летней журналистки Жанны Вебер появилась во вторник вечером на официальном сайте телеканала "Лаба" - одного из самых популярных СМИ предгорного Лабинского района Кубани.

По данным источника "РГ" в одной из правоохранительных структур, это ЧП произошло во время бытовой ссоры - в журналистку, по предварительной версии, выстрелил из помпового ружья ее бывший супруг. У Жанны остались родной сын и родители.

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Как рассказали ее коллеги, Жанна Вебер свои первые шаги в профессии сделала на этом телеканале в 2005 году, когда еще училась в местной школе. После окончания факультета журналистики Кубанского госуниверситета талантливый репортер делала на "Лабе" выпуски новостей, готовила программы "Актуальный разговор", "Школьный журнал", "Медицинский вестник".

А с недавних пор Жанна уже в качестве автора и ведущего готовила спортивное обозрение "Тайм-аут" и передачу о культурной жизни Лабинска и всего района.

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