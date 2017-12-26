У жителей хутора Жуков в Ростовской области украли реку: предприятие, которое намеревается выращивать там рыбу, выставило охрану и не разрешает хуторянам рыбачить. Жуковцы записали видеообращение к президенту и разместили его в соцсетях, а коммерсанты в ответ на это подали в суд за подмоченную репутацию. Это уже далеко не первый случай, когда в донских поселках местные жители и предприниматели не могут поделить водоем. Почему же стороны не могут пойти на компромисс и найти решение, которое бы устраивало всех?

На днях в арбитражном суде Ростовской области состоялось первое судебное заседание по поводу скандальной истории с видеороликом. Но так как дело непростое, процесс отложили на месяц. К тому же не приехали ответчицы - одна из них, Анастасии Хлопонина, недавно родила ребенка. Именно Анастасия, стоя на берегу реки, зачитывает обращение к президенту. Рядом в молчаливом согласии стоят земляки. Второй ответчицей "назначили" Светлану Пономареву, оператора видеоролика.

- Вы не подумайте, мы не зачинщики, в хуторе нет ни одного человека, который согласился бы, чтобы бизнес забрал нашу речку, - говорит Анастасия Хлопонина. - Местные жители так возмущаются, потому что водоем всю жизнь нас кормит. Рыбу, раков здесь ловим. Детвора купаться бегает, ребята даже песок привезли и пляж обустроили. Зимой на реке всегда рыбаки с удочками сидели.

Речка раздора - приток Дона Дурновский, протекающий прямо по населенному пункту. Неблагозвучное имя он получил из-за того, что раньше хутор называли Дурной. Согласно местной легенде, так его назвал Петр I. В 1953 году хутор стал Жуковым в честь солдата-разведчика, погибшего в этих местах.

- Места у нас очень живописные, и природа нетронутая, так как поблизости нет крупных промышленных предприятий. С одной стороны, это хорошо, с другой - у большинства хуторян нет работы, поэтому река в прямом смысле кормит жуковцев, а для пенсионеров какое подспорье! Дон в четырех километрах, не каждый может туда добраться. А в ерике водятся и сазан, и карась, и судак, и лещ. О том, что река нам больше не принадлежит, представители компании сообщили в прошлом году на сходе граждан. Поставили перед фактом, а потом соорудили вагончик для охраны. И теперь, если надумал порыбачить, надо на поклон идти, это стариков особенно возмущает, - рассказывает один из местных жителей, побоявшийся назвать свою фамилию.

Больше всего хуторян волнует, что на самом деле предприниматели под видом рыбопроизводства просто выжимают из речки все что можно.

- Когда мы спросили, как же вы будете разводить рыбу в проточном водоеме, она же вся в Дон уйдет, представители компании сказали, что есть такое понятие, как садковое рыбоводство. Но мы специально ныряли, проверяли. Нет никаких садков, зато раколовки стоят и сети! А на вопрос, зарыблялся ли водоем, сказали, что мальков выпустили ночью, - делится разведданными местный житель.

К громкому делу о видеобращении к президенту подключились и представители общественности.

- К судебному заседанию ответчики собрали 280 подписей своих земляков, чтобы подтвердить: многие не согласны с передачей водных угодий в частные руки. Я присутствовал несколько раз на сходе граждан, где они заявляли о своей позиции представителям администрации Семикаракорского района, на территории которого расположен Жуков. Имеется фото- и видеофиксация этих обращений. Однако внятно никто ничего не отвечает. Местные чиновники говорят, что это дело федералов. Но что им мешает поддержать своих земляков? - негодует общественный деятель Николай Ларин.

На запрос "РГ" первый заместитель главы администрации Семикаракорского района по вопросам муниципального хозяйства Михаил Аниканов ответил, что договор о передаче в пользование рыбоводного участка ерика Дурновский был подписан Азово-Черноморским территориальным управлением Федерального агентства по рыбоводству. Подчеркивается, что в соответствии с законодательством этот объект - федеральный, как и все водные ресурсы России, а значит, любой гражданин вправе здесь находиться и ловить рыбу на удочку. По словам руководителя компании Артема Солдатова, обратиться в суд пришлось, чтобы прекратить затянувшийся конфликт с хуторянами.

- Мирно сосуществовать с местными жителями нам пока не удается, хотя мы предлагали обсудить ситуацию сообща. На переговоры хуторяне не идут, зато постоянно пишут на нас жалобы, несмотря на то что объект мы получили по конкурсу и оформили по закону. Мы стараемся оживить ерик, выпустили мальков и вовсе не запрещаем рыбачить или купаться. И кто выкачивает из водоема все ресурсы, еще вопрос. Вот только один пример: вместе с инспектором рыбоохраны мы как-то ходили по ерику и достали более 40 раколовок, стояли там и сети. Считаю, что на конфликт жуковцев подбивают местные браконьеры, - говорит Артем Солдатов.

Поэтому сейчас представители компании не только требуют удалить из интернета ролик, порочащий их деловую репутацию, но и записать другой, с опровержением.

Мнения

Дмитрий Величко, руководитель крупного рыбоводческого хозяйства:

- Согласно Водному кодексу РФ, никто не вправе ограничивать доступ к федеральным водным объектам. Предприниматель, который арендует водоем, должен указать, какой вид рыбы он собирается разводить. Допустим, это карп. В таком случае это собственность предпринимателей, и посторонним рыбакам ловить его нельзя, на другие виды рыбы, которые обитают в водоеме, запрет не распространяется. Такие правила не совсем продуманы и создают немало проблем. Регулировать вылов рыбы можно только в ручном режиме. Например, приезжаешь на свой рыбный участок с проверкой, а весь берег усеян рыбаками, и они утверждают, что ловят не нашего карпа, а государственную щуку. Что в таком случае можно предпринять? Проверить улов и, если карп все-таки имеется, заставить за него заплатить или выпустить. Другой выход - организовать на карпа платную рыбалку, что тоже проблематично. Ведь не скажешь, как в сказке: ловись, карп, а не щука. Мы взяли в аренду полностью пересохший пруд, наполнили его водой и точно знаем: там живет то, что мы сами и запустили. А еще, во избежание проблем, стали разводить не рыбу, а кормового рачка.

Барей Нигматуллин, глава ростовской юридической компании:

- Водный кодекс РФ - достаточно проработанный, ясный и грамотный документ. Однако его применение, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Очень много проблем связано с соблюдением водоохранных зон и со свободным доступом граждан к водоемам. Вы можете видеть, что на Дону и на Волге (Ростов-на-Дону, Астрахань, Волгоград) эти законы нарушаются повсеместно. Многие элитные коттеджи и дорогие рестораны построены с грубейшими нарушениями закона. И нашим правоохранительным органам еще предстоит провести большую работу, чтобы навести порядок на прибрежных территориях.

Между тем

- Можете меня поздравить, на днях я отметил своеобразный юбилей - 150 раз я побывал в кабинетах прокуратуры с тех пор, как занялся разведением прудовой рыбы. Вот приглашение на очередной, 151-й визит, - так встретил нас предприниматель из Зерноградского района Виктор Кобзев.

Он занимается аквакультурой - выращивает в арендованном пруду пять видов речных обитателей: толстолобика, карпа, белого амура, карасей и знаменитых донских раков. Можно приехать купить рыбу, а если хочешь, наловить самому. Оформлено все по закону. Тем не менее прокуратура регулярно находит повод для новых проверок. Одна из главных претензий - якобы Кобзев гоняет местных рыбаков, которые ловят в озере рыбу.

По закону, "люди с улицы" могут ловить здесь так называемую сорную рыбу, которая растет естественным путем. Но по факту ее в озере меньше пяти процентов. Остальное - чистая, крупная рыба от производителя. Вот именно она и становится объектом охоты браконьеров. И поделать с этим по закону практически ничего нельзя. Виктор регулярно сам сторожит реку, в том числе при помощи тревожных маячков. Он показывает специальные устройства, которые расставлены по берегам и срабатывают на движение.

- И вот если ночью браконьер полез в водоем, мне поступает сигнал, мчу туда, - рассказывает Виктор. Человек он военный, бывалый, не робкого десятка. Но удовольствия от такой охраны мало: кроме сотен бессонных ночей это постоянный риск нарваться на неадекватного человека.

Что еще хуже, браконьеры нередко заносят в водоемы болезни, инфекции, вредителей. Виноват в этом, конечно же, предприниматель. Ветеринарное состояние водоема - его сфера ответственности. И хотя Виктор следит за этим очень строго (ведь, в конце концов, это его доход), все равно без "нарушений" не обходится. То у него сарай не обработан, то табличку незаконную поставил. Первый наш запрос в прокуратуру района с просьбой пояснить некоторые проверки предпринимателя остался без ответа. Во второй раз, дотянув до последнего, ответили, что согласно постановлению прокурора области (в открытом доступе этот документ найти мы так и смогли) все вопросы журналистов нужно адресовать именно ему. Отправили. Ответа пока нет.