В Волгограде самолет экстренно сел из-за курильщика на борту

Волгоградские полицейские привлекли к ответственности пассажира авиарейса " Владикавказ -Москва", из которого самолет совершил экстренную посадку. Причиной внештатной ситуации стало курение 33-летнего мужчины во время полета.

- Нарушитель был снят с рейса и доставлен в линейное отделение полиции, где в отношении него были составлены протоколы об административном правонарушении за курение в неположенном месте и по статье "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна", - сообщили "РГ" в управлении МВД на транспорте по ПФО.

Теперь любителю курения в неположенном месте грозит штраф в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей или 15 суток ареста. Ему также придется заплатить за курение от двух тысяч до трех тысяч рублей. Кроме того, авиаперевозчик вправе потребовать с правонарушителя компенсации расходов, связанных с экстренной посадкой воздушного судна. После вынужденного простоя самолет вылетел в Москву.

Кстати

Это уже не первый случай воздушного хулиганства из-за которого самолеты садятся в аэропорту Волгограда. Седьмого декабря самолет "Санкт-Петербург - Нальчик", на борту которого находилось 167 человек, произвел внеплановую посадку из-за жителя Ленинградской области, курившего во время полета. 17 декабря в Волгограде из-за курильщика сел самолет, летевший из Магаса в Москву, а 21 декабря - самолет "Санкт-Петербург - Нальчик".