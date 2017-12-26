СК возбудит дело о смерти уральца, к которому не приехала "скорая"

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил свердловскому управлению возбудить уголовное дело по факту инцидента в городе Березовском. Здесь, по предварительным данным, мужчина скончался из-за того, что к нему не приехала карета "скорой помощи".

Несчастье случилось в минувшие выходные в одном из городских общежитий: мужчина почувствовал себя плохо и попросил людей, ставших свидетелем приступа, вызвать врачей. "Как утверждают очевидцы, медики отказались принять вызов после того, как выяснили, что мужчина нетрезв. В итоге потерпевший скончался", - сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.

В рамках уголовного дела местным следователям поручено выяснить истинную причину смерти мужчины, а так же - предшествовавшие этому события: проверить, действительно ли имел место факт бездействия диспетчера и сотрудников "скорой помощи".