В Челябинске пресечена деятельность кадрового агентства по набору персонала для работы на Севере. Обещая вакансии с зарплатой от 65 до 85 тысяч рублей, аферисты просили соискателей внести предоплату за помощь в трудоустройстве.

Как сообщили в ГУ МВД региона, доходное дело организовали трое молодых челябинцев. Зарегистрировав ООО, они арендовали офис в центре Челябинска и разместили в Интернете объявления о наличии вакансий на крупных предприятиях добывающей отрасли. Всех соискателей приглашали на собеседование. Причем, как установило следствие, предложение высокой зарплаты заинтересовало не только жителей Челябинска - для трудоустройства на вахту приезжали из Екатеринбурга, Югры и даже Ростовской и Амурской областей.

Всем соискателям сразу после собеседования предлагали заключить с агентством договор (свои "услуги" мошенники оценили в 10 тысяч рублей, обещая, что эти деньги обязательно вернет работодатель после официального трудоустройства). Затем потерпевшим предлагали позвонить на предприятие, чтобы лично удостовериться в наличии вакансии и заинтересованности в новом специалисте (роль представителя предприятия-работодателя исполняла одна из участниц аферы) и направляли их прямиком на железнодорожный вокзал - для отправки к месту будущей работы. Люди покупали билеты, разъезжались по "пунктам назначения", где с удивлением узнавали, что предприятие в таких специалистах не нуждается.

В челябинскую полицию только за последнюю неделю поступило 13 заявлений о действиях лжекадровиков. По всей видимости, аферисты не ожидали столь быстрой реакции правоохранительных органов и свою деятельность свернуть не успели.

- В ходе обысков изъяты документы и оргтехника с информацией, подтверждающей ведение преступной деятельности, - сообщила представитель ГУ МВД региона Ольга Штерк. - Есть основания полагать, что злоумышленники причастны к совершению целой серии аналогичных преступлений.

В Советском отделе УВД Челябинска по выявленным фактам уже возбуждено восемь уголовных дел. Всех потерпевших просят обращаться в полицию.