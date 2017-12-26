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26.12.2017 18:00
Рубрика: "Родина"
Проект: Журнал "Родина"

Хмелита

В смоленском селе, где живет меньше 400 жителей, создан уникальный музейный комплекс
Текст: Андрей Ганин (доктор исторических наук)
Родина - №1217 (12)
"Лес был еловый, березовый, осиновый. Озера маленькие. Но трава росла высокая, сочная, реки были веселые, с заливными лугами. Никогда я не видел такого разнообразия диких цветов, бабочек, птиц, как у нас. Недаром Смоленскую губернию называли "садом России"... Наверное, я был пристрастен. Но не было для меня в мире места лучше Хмелиты".

Свое безмятежное детство провел здесь будущий белый доброволец и замечательный мемуарист, автор книги "Юность. От Вязьмы до Феодосии" Николай Волков-Муромцев. А до него - выдающийся русский поэт Александр Грибоедов; обитатели Хмелиты послужили прообразами известных каждому школьнику героев комедии "Горе от ума" - Фамусова, Скалозуба, Софьи...
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Крохотный поселок в смоленской глубинке объединил множество исторических личностей!

В Отечественную войну 1812 года в Хмелите останавливался сподвижник Наполеона, король Неаполя и маршал Франции Иоахим Мюрат.

В усадьбе прошла свадьба будущего усмирителя Польши и Венгрии генерал-фельдмаршала светлейшего князя Варшавского Ивана Федоровича Паскевича-Эриванского с кузиной Грибоедова Елизаветой. Здесь похоронен умерший во младенчестве сын Паскевича.

А неподалеку, в сельце Городок родился еще один герой войн XIX века, выдающийся флотоводец адмирал Павел Нахимов.

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Расцвет Хмелиты пришелся на начало XX века, когда имением владел граф Гейден - один из основателей партии октябристов. Тогда здесь появилась богатейшая картинная галерея - более сотни полотен работы первоклассных европейских живописцев! - и около пяти тысяч книжных томов. Но новый век не оставил шансов уютному и благословенному уголку. Революция разорила "дворянское гнездо". Фашисты взорвали колокольню Казанской церкви. Пожар 1954 года уничтожил господский дом - остались одни стены...

Лишь в конце шестидесятых годов по инициативе выдающегося архитектора-реставратора Петра Барановского началось восстановление усадьбы, растянувшееся на четверть века. В 1990 году здесь был открыт историко-культурный и природный музей-заповедник, а следом и единственный в России музей А.С. Грибоедова. Уже в совсем недавние времена к нему добавились два других, связанных с ратным прошлым Смоленской земли: музеи адмирала Нахимова и "Богородицкое поле". Последний рассказывает об одной из самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны - Вяземской оборонительной операции в октябре 1941 года, когда в окружении оказались четыре наши армии, более 380 тысяч воинов погибли, 85 тысяч прорвали кольцо...

Два с небольшим часа скоростной "Ласточкой" от Москвы до Вязьмы, полчаса на машине - и вы в Хмелите. Казалось бы, здесь едва теплится жизнь: почти не ловит сотовая связь, нет Интернета, "оптимизировано" рейсовое сообщение с райцентром (а это 36 километров!), нет денег на освещение музейной территории...

Фото: Дмитрий Раичев/РГ
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Но как же надо любить свою Родину и ее прошлое, чтобы наперекор всему беззаветно поддерживать и приумножать многотрудное музейное хозяйство, вести поисковую работу, проводить научные конференции - на последнюю, посвященную Вяземской оборонительной операции, была приглашена "Родина"; наш журнал здесь читают и любят. Потому и уезжал я из Хмелиты со светлым чувством, повторяя про себя строки поэта Виктора Леонидова, - стихи о Хмелите он посвятил Виктору Евгеньевичу Кулакову, создавшему на Смоленщине удивительное музейное чудо:

Перелески, мелькая, напомнят о вечности,
И ударит усадьба в глаза как негаданный сон,
И покажется вдруг, что услышим мы:
"Служим Отечеству",
Зазвенят в небесах голоса отошедших времен.

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