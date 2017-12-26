С Байконура запустят ракету "Зенит-2SБ" с ангольским спутником

Сегодня, 26 декабря, состоится запуск двухступенчатой ракеты-носителя "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат" и ангольским телекоммуникационным спутником "Ангосат". Об этом ТАСС проинформировали в госкорпорации "Роскосмос".

"Старт ракеты космического назначения запланирован с пусковой установки №1 площадки 45 космодрома Байконур в 22:00 по московскому времени", - приводит агентство сообщение Роскосмоса.

Отделение спутника от разгонного блока "Фрегат" запланировано на 06:54 среды.

"Ангосат" изготовлен в России по заказу министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. Аппарат будет находиться на геостационарной орбите и обеспечит вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территории всего африканского континента.