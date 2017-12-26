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26.12.2017 17:14
Рубрика: Власть

СК РФ запустил собственное интернет-телевидение

Текст: Иван Петров

Следственный комитет РФ начинает уникальный проект - интернет-телевидение. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, цель нового проекта - сделать СК еще более открытым, мобильным и объективным. В рамках указанного проекта в СК модернизировали видеоканал.

Фото: Светлана Батова/ РГ
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На новом видеоканале будут освещаться проекты и инициативы Следственного комитета РФ, инициативы, озвученные на рабочих совещаниях, и ход их реализации. Также канал станет транслировать частые встречи руководителей ведомства и региональных управления с жителями по проблемным вопросам, будет демонстрироваться жизнь образовательных учреждений СК, а также показываться документальные фильмы об истории и становлении следственного ведомства. События обещают показывать со всех сторон, с аргументами и фактами.

В СК отметили, что подписаться на интернет-канал может любой желающий. Кроме того, каждый сможет высказать свое мнение о деятельности СК, поделиться идеями и предложениями по улучшению работы ведомства. Для этого предлагается оставлять комментарии на указанном ресурсе. "Все пожелания будут учтены сотрудниками и  использованы для дальнейшего развития интернет-телевидения", - заверили в пресс-службе Следственного комитета.

Кроме вышеуказанного и, конечно, новостей на новом интернет-канале зрители смогут увидеть оперативные видео, актуальные комментарии следователей, экспертов, криминалистов, а также руководителей СК. Также в "сетке вещания" - сюжеты и репортажи о расследовании самых громких и резонансных преступлений.

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