Скончался композитор Владимир Шаинский

На 93-м году жизни скончался известный композитор Владимир Шаинский. Об этом сообщается на сайте телеканала "Россия К".

Он писал музыку для художественных и мультипликационных фильмов. За свою работу композитор был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а в 1981 году он получил Государственную премию СССР.

Последнее время Шаинский проживал в США.

Шаинский известен как автор песен для детей, в том числе в детских мультфильмах. Его песни звучат в мультфильмах про Крокодила Гену и Чебурашку, в цикле "38 попугаев", а также в мультфильмах "Крошка Енот", "Антошка", "Мама для мамонтенка" и многих других.