Избиратели выдвинули Владимира Путина на пост президента

Собрание инициативной группы - это обязательная процедура для включения действующего главы государства в избирательную кампанию. Согласно законодательству, для поддержки самовыдвижения кандидата нужно не менее 500 граждан РФ, обладающих активным избирательным правом. Собралось 668 человек. Как объяснила "РГ" вице-спикер Госдумы, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Ольга Тимофеева, можно было собрать тысячи граждан, но просто в этом не было необходимости. Самое главное, что в инициативной группе, по ее словам, по сути, представлена вся страна - люди самых различных профессий и политических взглядов.

В частности, "справороссы", как и обещали, пришли на заседание и вошли в группу поддержки. Первый замглавы фракции в ГД Михаил Емельянов сказал "РГ", что в нее вошли порядка 15 депутатов Госдумы, сенаторов и региональных законодателей от партии.

В поддержку Путина на заседании группы выступили худрук Малого театра Юрий Соломин, пианист Денис Мацуев, лидер "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова, а также спортсмены, врачи, военные. Слово просили многие, и если бы микрофон достался всем, то выступление бы растянулось на несколько дней.

Ради мероприятия в свой день рождения из Петербурга приехал в числе прочих актер и певец Михаил Боярский - ему зал аплодировал очень долго.

Подняв синие карточки с надписью "Сильный президент - сильная Россия", участники собрания поддержали решение Владимира Путина. На мероприятии присутствовал представитель ЦИК и нотариус, которые зафиксировали соблюдение требований избирательного законодательства.