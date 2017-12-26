Совфед одобрил закон об ответственности за вербовку в террористы

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о повышении ответственности за финансирование террористической деятельности, а также за вербовку в ряды террористов.

Законом повышается ответственность за финансирование экстремизма, а также за вовлечение граждан в совершение террористических деяний. Эти преступления будут караться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо пожизненным заключением.

Документом также вводится наказание за пропаганду терроризма - штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

"Закон устраняет правовые пробелы в системной борьбе с терроризмом, фиксируя ключевую роль вербовщика в деятельности преступного сообщества", - заявил журналистам первый зампред комитета СФ по обороне Франц Клинцевич.

"Совершенствование антитеррористического законодательства при необходимости будет продолжено. Российский парламент готов ответить на любые новые вызовы", - добавил он.