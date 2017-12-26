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26.12.2017 21:45
Рубрика: Спорт

Ланей не остановить

В списке лауреатов уходящего года, названных спортивными журналистами, немало сюрпризов
Текст: Николай Долгополов (президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР))
Российская газета - Федеральный выпуск №7460 (294)
Традиционный опрос, который несколько десятилетий подряд проводит ФСЖР, определяя десятку спортсменов года, лучшего тренера и сильнейшую команду, принес немало неожиданных результатов.
Тренер "Локомотива" Юрий Павлович Семин отпраздновал в этом году свое 70-летие. Фото: Михаил Синицын/ РГ Тренер "Локомотива" Юрий Павлович Семин отпраздновал в этом году свое 70-летие. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Тренер "Локомотива" Юрий Павлович Семин отпраздновал в этом году свое 70-летие. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Нелегкий выдался год для наших спортсменов и, естественно, для репортеров, о них пишущих. Побед немало, но сколько неопределенности и, понятно, нервов накануне зимней Олимпиады, на которую чужой волею едем в необычном и совсем неприятном статусе.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Впервые за много лет число журналистов из регионов, участвовавших в опросе, превысило количество их московских и особенно питерских коллег, заполнивших анкеты. Жаль, ведь две столицы раньше всегда задавали тон в выборе лауреатов "Серебряной лани".

Зато впервые за десятилетия наши анкеты заполнили известные иностранные журналисты. Президент Международной ассоциации спортивной прессы (АИПС) итальянец Джанни Мерло первым номером назвал чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене. И даже объяснил почему: "Марии по силам побить старинный рекорд 2 м 9 см болгарки Стефки Костадиновой, установленный еще в 1987-м". Солидарен с ним и Юри Зидар из словенского агентства новостей. Жаль, но Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ), заставившая Ласицкене соревноваться в нейтральном статусе, никак не заметила свою двукратную чемпионку мира, не включив ее в список сильнейших спортсменок сезона. Знаменитые в своих странах телекомментаторы Яннис Дарас и Хи Пан Джунг из таких "не зимних" государств, как Греция и Южная Корея, считают, что одна из "Серебряных ланей" должна обязательно достаться фигуристке Евгении Медведевой.

Фигурное катание единственный вид спорта, представленный двумя спортсменками - Евгенией Медведевой и совсем юной Алиной Загитовой. Алина ворвалась в десятку в последний момент, выиграв декабрьский финал Гран-при.

15-летняя фигуристка Алина Загитова - самая юная среди лауреатов "Серебряной лани". Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Как всегда лауреатами "Серебряных ланей" стали чемпионки по синхронному плаванию - сегодня это Светлана Колесниченко, и художественной гимнастике - Дина Аверина.

Пловец Евгений Рылов, к нашему удивлению, опередил гораздо более именитую Юлию Ефимову. Довольно долго не попадали в лучшие баскетболисты. На сей раз это удалось бесспорному лидеру сборной Алексею Шведу. Второй год подряд в лучших, причем с огромным количеством голосов, пятиборец Александр Лесун. Журналисты верят в великолепного лыжника, двукратного чемпиона мира уходящего 2017 года Сергея Устюгова.

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Как и всегда сильнейшего паралимпийца назвал по просьбе ФСЖР Паралимпийский комитет России. Это Сергей Семочкин. С детства страдал церебральным параличом. Но упорство парня, с 2010-го занимающегося велоспортом, было поразительным. В этом году на чемпионате мира в ЮАР он завоевал две золотые медали.

Очень близки были к попаданию в заветный список волейболист Максим Михайлов, хоккеист Евгений Малкин, легкоатлет Сергей Шубенков и биатлонист Антон Шипулин.

Когда голосование было только объявлено, Юрий Павлович Семин в списках претендентов назывался редко. Но по мере возрастания отрыва московского "Локомотива" от более именитых преследователей из Премьер-лиги Палыч разогнался и финишным ускорением опередил Этери Тутберидзе - наставника Медведевой и Загитовой.

Победа футбольного "Спартака" выглядит все же некой загадкой. Впрочем, предложим простое объяснение: и спортивные репортеры болеют за "Спартак". А ФСЖР всегда играет по-честному и вручает свои "Серебряные лани" только тем, кого выбирают коллеги.

Юрий Семин разогнался и финишным ускорением опередил Этери Тутберидзе

Вот десятка лучших в алфавитном порядке, названная спортивными журналистами: Дина Аверина (художественная гимнастика), Алина Загитова (фигурное катание), Светлана Колесниченко (синхронное плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Александр Лесун (пятиборье), Евгения Медведева (фигурное катание), Евгений Рылов (плавание), Сергей Семочкин (паралимпиец - велоспорт), Сергей Устюгов (лыжи), Алексей Швед (баскетбол).

Тренер года: Юрий Семин (футбол, "Локомотив").

Команда года: "Спартак" Москва (футбол).

Вместе с нашим постоянным партнером Олимпийским комитетом России постараемся провести чествование лауреатов вскоре после завершения зимней Олимпиады.

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