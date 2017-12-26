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26.12.2017 21:47
Рубрика: Общество

Стало известно, что просят россияне у Деда Мороза

Текст: Светлана Батова

Россияне попросили бы у Деда Мороза здоровья, возможности купить или продать дом, а еще денег и богатства. Эти три желания для главного новогоднего волшебника оказались в лидерах по результатам опроса, проведенного порталом Авито.

Фото: Depositphotos.com
Какие подарки россияне мечтают получить на Новый год

Помимо здоровья и денег, шесть процентов россиян хотели бы купить машину или мотоцикл, четырем процентам не хватает для счастья счастья или любви, столько же мечтают отправиться в отпуск или путешествие, а также просят стабильности, спокойствия, работы мечты и мира во всем мире. Затем в рейтинге желаний развитие бизнеса, повышение зарплаты и удача с успехом во всем. Три процента загадали рождение ребенка, улучшения экономических условий в стране и мире, просто "осуществления некоей мечты". Два процента грезят о погашении долгов и кредитов, столько же - о выигрыше в лотерею. Благополучие, переезд в город мечты, личностный рост, брак и перемены к лучшему нужны одному проценту опрошенных. Столько же мечтают о чудесах с магией , радости и покупке электроники.

Также респонденты просили "вернуть восьмидесятые", "доллар по 30 рублей", "торжество просвещённого гуманизма", "побывать на Чемпионате мира по футболу" и "заработать хоть один биткоин".

Кроме просьб к Деду Морозу, авторы опроса поинтересовались у респондентов о достижениях в 2017-м и планах на 2018 год. Оказалось, что с прошлого года существенно выросло число людей, желающих что-то поменять в своей жизни. Если в 2016-м тех, кого все устраивает, была половина, то в этом году их вдвое меньше - всего 26 процентов.

Фото: Depositphotos.com
Чем запомнился россиянам 2017 год

В этом году 8,2 процента купили свой дом или квартиру, 2 процента - дачку, 3,7 процента переехали в другой город, 0,5 процентов - в другую страну. В будущем году 26,3 процента опрошенных собираются затеять ремонт, а 15,3 процента - купить свою квартиру. В этом году удалось поменять машину 11,2 процентам пользователей, а вот на будущий год такие планы есть у 25 процентов респондентов.

Несколько поменялись приоритеты в покупках. Гаджеты и бытовую технику в этом году покупками соответственно 26,4 и 16,9 процентов опрошенных. А вот в будущем году 18,2 процента собираются купить что-то для дома, вроде мебели, 18 процентов - крупную бытовую технику. А тех, кто планирует купить смартфон или планшет - всего 13 процентов. Каждый третий респондент и вовсе сказал, что не собирается покупать в будущем году ничего небюджетного.

Опрос проводился среди 3,4 тыс пользователей портала.

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