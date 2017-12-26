Компания Xiaomi год назад выпустила экспериментальный смартфон Mi Mix, первый "безрамочный" смартфон, который смог по-настоящему впечатлить всех, кто интересуется мобильными технологиями. У других производителей были попытки встряхнуть рынок безрамочными решениями: взять, к примеру, компанию Sharp. Но по-настоящему заинтересовать пользователей и стать началом тренда полноэкранных смартфонов получилось именно у Xiaomi. Выход продолжения успешного концепт-фона по идее должен сделать устройство еще более привлекательным. Получилось ли это у Xiaomi с Mi Mix 2?

За год многое изменилось - в продажу поступили LG G6 и V30, Samsung Galaxy S8 / S8+ и Note 8, iPhone X, в конце концов - все это изменило расстановку сил на рынке. Xiaomi нужно было снова нагонять, выпустив продукт, лишенный недостатков концептуального Mi Mix первого поколения (обзор прошлогоднего китайского флагмана можно прочитать тут).

В Mi Mix первого поколения смущало несколько вещей.

Во-первых, отсутствие привычного разговорного динамика.

Во-вторых, размеры корпуса - несмотря на минимальные рамки, диагональ дисплея в 6,4 дюйма при соотношении сторон 17:9 делала устройство банально неудобным в использовании. Вроде не планшет, но и смартфоном с трудом назовешь. В-третьих, страшно скользкий керамический корпус, в котором даже боковые грани были керамическими: смартфон так и норовил выскользнуть из рук или соскользнуть с ровной поверхности стола без видимых причин.

Общие впечатления

Второе поколение Mi Mix с индексом 2 лишилось почти всех недостатков своего прародителя, одновременно потеряв немного в шарме и wow-эффекте. Здесь обычный разговорный динамик, позволяющий слышать собеседника только вам, а не всем окружающим. Здесь большой экран с новомодным соотношением сторон 18:9, но он не идет в сравнение с тем, что было год назад - теперь у тех, кто видит смартфон впервые, не открывается автоматически рот со словами: "ого, какая лопатища". Здесь даже оставили керамическую заднюю крышку, да вот только боковые грани сделаны из привычного алюминия, что в теории делает его менее скользким (на практике это все еще очень скользкий смартфон).

Производительность

По уже сложившейся традиции Mi Mix 2 построен на самой мощной на сегодняшний день платформе. В прошлом году это был Snapdragon 821, в этом - 835 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти. Смартфон очень шустрый, отклики на касания экрана моментальные - именно этого ждешь от флагманского смартфона в конце 2017 года. Девайс справляется со всеми задачами играючи, не нагреваясь сильно даже при максимальной нагрузке бенчмарками или тяжелыми играми. В Xiaomi не боятся прямого сравнения своего Mi Mix 2 с такими устройствами, как Samsung Galaxy S8, и правильно делают - китайский смартфон по ощущениям процентов на 20-30 быстрее в повседневной работе, он молниеносен там, где Samsung задумывается. Мне кажется, это весомый довод в пользу Mi Mix 2 для тех, кто ищет максимально производительное решение на Android, но при этом к OnePlus 5T, скажем, не лежит душа, а Google Pixel 2 XL неподъемен для семейного бюджета.

Экран

Экран - то, ради чего существует Mi Mix 2. 5,99 дюйма площади яркого IPS-дисплея - это ровно посередине между Galaxy S8 и Galaxy S8+ (5,8 и 6,2 дюйма соответственно). За счет большого, но вытянутого по высоте экрана (соотношение сторон уже стандартные для флагманов этого года 18:9), смартфон не кажется огромным и неплохо ложится в руку. После уже не раз упомянутых Samsung'ов рамки у Mi Mix 2 кажутся чересчур большими. Не верьте рекламным рендерам: в Xiaomi склонны приукрашивать действительность. В Mi Mix 2 довольно широкие боковые рамки, верхняя грань сведена к минимуму, но того wow-эффекта, как в модели первого поколения, здесь нет. "Подбородок" с фронтальной камерой и индикатором пропущенных уведомлений на месте, его размер по ощущениям стал меньше. В целом прочтение "безрамочности" в обработке Xiaomi имеет право на существование, смартфон производит очень приятное впечатление. По крайней мере, здесь обошлось без "моноброви", за что китайцам спасибо.

Сам экран производит впечатление: цветопередача отличная, яркость с запасом для большинства ситуаций. Идеальный черный тут можно не искать: экран выполнен по IPS-технологии. Китайцы не спешат массово ставить в свои смартфоны OLED-экраны, ведь доступа к самым современным панелям у них нет (привет, монополия Samsung) и довольствоваться решениями на 3-4 поколения назад желания тоже нет. Поэтому в Mi Mix 2 стоит старый добрый IPS. И это, пожалуй, хорошо - матрица качественная, никакой экономии на самом главном элементе современного смартфона.

Батарея

Еще один неоспоримый плюс Mi Mix 2 - продолжительная работа от одной зарядки. 5 часов активного экрана для этого смартфона - норма. Целый день под высокой нагрузкой устройство проживает без особых проблем. При желании посадить батарею к обеду, конечно же, можно, но подобный сценарий использования в нормальной жизни себе сложно представить. Да, Mi Mix 2 - не такой долгожитель, как предшественник, где за счет космических размеров аппарата была соответствующая гигантская батарея. Но оптимизация связки "процессор - фирменный софт от Xiaomi" творит чудеса - в состоянии покоя Mi Mix 2 почти не садится. Владельцам многих других флагманов на Android остается только завидовать.

Минусы

Казалось бы, все так радужно в Mi Mix 2: и сборка с материалами отличные, и экран радует, и размеры корпуса, и быстродействие, и батарея. Получается лучший флагман за нефлагманские деньги? К сожалению, нет. В смартфоне оказалось целое море небольших (местами критичных лично для меня) минусов, которые, на мой взгляд, не позволяют ставить устройство Xiaomi в один ряд с лучшими смартфонами уходящего года.

Первый явный провал - камера. Для того, чтобы зваться флагманским смартфоном в 2017 году, не достаточно уметь неплохо фотографировать. Смартфон должен уметь отлично снимать при любых условиях освещения. Еще, по-хорошему, смартфон должен обладать режимом размытия фона, для чего в большинстве случаев требуется вторая камера (за исключением, пожалуй, Google Pixel 2). В Mi Mix 2 второй камеры нет. А первая снимает... неплохо. Не более, к сожалению. Положиться на камеру флагмана Xiaomi сложно, когда в другом кармане лежит Galaxy S8, снимающий на голову (а то и две) лучше китайского смартфона. Зато у камеры Mi Mix 2 обрамление из золота... Лучше бы вложили потраченные на эту мишуру деньги в доводку софта камеры - модуль-то вполне себе способный использовали.

Второй минус, который будет подбешивать каждый день, - работа вибромотора. Сначала ты не отдаешь себе отчета в том, что что-то работает не так. Спустя пару часов начинает раздражать то, как смартфон каждый раз при нажатии на сенсорные клавиши подрагивает с сопутствующим не самым приятным звуком. Я привык в 90% случае держать смартфон в вибро-режиме. Но когда ты пропускаешь пятый за день важный звонок, с раздражением залезаешь в настройки и выкручиваешь громкость звонка на максимум (которой, кстати, тоже не хватает) и забываешь навсегда о вибро-режиме, что не может не расстраивать.

Вибрация в Mi Mix 2 работает гораздо хуже, чем у конкурентов, а сравнивать ее работу с работой Taptic Engine, реализованного в iPhone, просто некорректно. Вроде бы мелочь, скажете мне вы, но с ней сталкиваешься каждый день. А когда такая мелочь смущает, общее впечатление от устройства уже не столь радужное, как в начале знакомства.

Третий явный минус - отсутствие разъема для наушников. Здесь это даже не объяснишь наличием влагозащиты - в Mi Mix 2 ее не предусмотрели (защита от брызг - скорее уловки маркетинга). Это, кстати, четвертый минус девайса. Получается ни музыку не послушать без переходника, ни под дождем поговорить. Не по-флагмански как-то получается.

Выводы

Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 - "почти" флагман. Он хочет казаться флагманом, но таковым не является. Цена в 35 тысяч рублей это подтверждает. Вроде бы все при нем - и модный вытянутый экран, и классная сборка, и минимальные рамки, и самое актуальное железо. Но те вещи, которые в обзоре я записал в минусы, выводят Mi Mix 2 за рамки сравнения с лучшими устройствами на рынке. Главный конкурент устройства - OnePlus 5T, в котором меньше гламура, зато больше практичности. В линейке самой Xiaomi в моих глазах флагманом остается Mi6, в нем актуально все, кроме формата дисплея, но с этим можно и нужно смириться.

Для большинства потенциальных покупателей Mi Mix 2 - возможность за относительно небольшие деньги стать обладателем одного из самых модных устройств 2017 года. И здорово, что смартфон появился в России до новогодних праздников. На фоне запредельно дорого iPhone X и заметно подешевевшего, но все еще недешевого Galaxy S8, новинка от Xiaomi (даже на фоне мощнейшего OnePlus 5T) выглядит максимально выгодной покупкой. Даже несмотря на все свои недостатки.

Характеристики:

Размеры (ШxВxТ): 75.5x151.8x7.7 мм

Вес: 185 г

Версия ОС: Android 7.1

Экран

Цветной IPS, сенсорный, мультитач, емкостный

Диагональ: 5,99 дюйма

Разрешение: 2160x1080

Число пикселей на дюйм (PPI): 403

Фотокамера

12 МП, светодиодная вспышка, автофокус, оптическая стабилизация

Макс. разрешение видео: 3840x2160

Фронтальная камера: 5 МП

Связь

2 nano SIM-карты, режим работы попеременный

Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC

Спутниковая навигация: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou

Производительность:

Процессор Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998

Количество ядер процессора: 8

Видеопроцессор: Adreno 540

Объем встроенной памяти: 64 Гб, без возможности расширения

Объем оперативной памяти: 6 Гб

Батарея:

Емкость аккумулятора: 3400 мА⋅ч

Тип разъема для зарядки: USB Type-C

Датчики:

Освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца