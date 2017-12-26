У британского побережья дало крен российское судно

Российское судно "Механик Ярцев", стоящее на якоре в проливе Солент у побережья Великобритании, дало серьезный крен, передает ТАСС сообщение береговой охраны.

"Королевская береговая охрана в настоящий момент занимается оказанием помощи российскому судну, которое существенно накренилось недалеко от Портсмутской бухты, - говорится в сообщении. - Хотя оно и получило значительный крен, подача электроэнергии на нем сохраняется, и судно находится в стабильном положении".

По данным береговой охраны, все 13 членов экипажа чувствуют себя нормально.