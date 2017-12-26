У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр подземного толчка находился в 5 километрах от города Акапулько, очаг залегал на глубине 26 километров, сообщили в Национальной сейсмологической службе.

В городе Мехико, который расположен примерно в 380 километрах от Акапулько, сработала система звукового оповещения. О пострадавших и разрушениях ТАСС не сообщает.

Напомним, в сентябре этого года Мексика пережила два мощных землетрясения. Тогда погибли 470 человек. Подземные толчки повредили более 180 тысяч домов в южных и центральных штатах.