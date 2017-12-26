BBC исправно радует своих зрителей разного рода экранизациями - и если для создания удобоваримого киноповествования, основанного на произведениях современных авторов сценаристам иногда приходится изрядно потрудиться, чтобы создать более-менее связную и динамичную историю, то в случае с адаптацией британской классики задачи перед режиссерской командой стоят принципиально иные, но на самом деле не менее сложные: не испортить и не исковеркать первоисточник, увлекшись своим прочтением литературного оригинала.

В случае с "Упадком и разрушением" (Decline and Fall), первым опубликованным романом 25-летнего Ивлина Во, будущего бессмертного классика англоязычной литературы, сценаристу Джеймсу Вуду (прославившемуся "Послами" (Ambassadors), "Преподобным" (Rev.) и бесподобными "Шарлатанами" (Quacks), вышедшими в августе этого года), удалось задать безошибочно верный тон телеверсии и подчинить единому замыслу все происходящее на экране, сохранив безумное количество шуток, едких диалогов и откровенно гомерических сцен шедевра, написанного британским острословом.

Роман Во, отдаленно напоминающий своей легкостью и непринужденностью "Обыкновенную историю" И.А. Гончарова, тонко высмеивает нравы британской аристократии и верхушки среднего класса двадцатых годов ушедшего века. И несмотря на то, что современного читателя и зрителя от времени написания произведения отделяет целое столетие, подавляющее большинство острот, отпущенных в адрес тех или иных особенностей функционирования общественных институтов, причуд человеческого мышления и одуряющей бессвязности того, что скрывается за помпезным понятием "здравый смысл", понятны и актуальны как никогда. Более того, некоторые явления (и, что горше, их недостатки) перестали быть достоянием определенного класса и получили распространение повсеместно, что добавляет злободневности истории, разыгранной плеядой замечательнейших актеров.

Необходимость следовать причудливой моде, невозможность соответствовать требуемым обществом причудам при наличии в характере таких качеств, как простодушие и искренность, желание плыть по течению, постоянная угроза остаться в дураках, если не "соответствовать" - и еще бóльшая угроза сойти за своего и быть вовлеченным в чьи-то игры, все это понятно вне зависимости от исторических декораций. Как и причуды, связанные, например, с образовательным процессом и критериями, по которым отбираются будущие пестователи юных душ.

Фраза "мозгов нет - иди в пед", которую столь часто цитируют у нас при попытке дискредитировать советскую систему образования, удивительно органична в разных культурах, вне зависимости от формы правления и политического режима, что умело показывает роман Во. То же самое касается и особенностей взаимоотношений между полами - свои Настасьи Филипповны, роковые женщины в образе прекрасных дам существуют везде, с определенными поправками. Ну а говоря о разложении, нельзя не отметить, что оно скрывается под разнообразнейшими личинами (в том числе - вполне привлекательными), и то, что Во сумел в столь юном возрасте точно выявить слабые места западного человека, ставит его в достаточно длинный ряд прозорливых провидцев, но гомеопатическая форма подачи этого терпкого знания выделяет его гений особо.

Джек Уайтхолл, сыгравший главного героя, восторженного студента-теолога Пола Пеннифевера, сумел сообщить своему персонажу душевную чистоту, не в ущерб этому наделив его в придачу дураковатостью, которая смотрится совершенно естественно. Его обезоруживающая наивность не выглядит вычурно, зато крайне органично высвечивает поведение других героев - среди них особо выделяется товарищ Пола по несчастью Филбрик в исполнении несравненного Стивена Грэма и директор школы доктор Фейган, оживший в образе Дэвидом Суше. А американка Ева Лонгория отлично вписалась в образ персонаж Бест-Читвинд, предмет воздыханий Пола, при всей своей очаровательности, крайне хитрую и бессердечную особу.

Каждый раз, когда выходит достойная экранизация, адекватно передающая задумки писателя, бережно реконструирующая основу письменного произведения и его настроение, наступает чувство радости. И не только потому, что сам роман вновь оживет и привлечет к себе внимание на родине автора и за рубежом. Такие работы доказывают главное - наличие преемственности в понимании культуры и истории определенного народа, сохранность традиций, умение считывать подтексты, жизнеспособность национальной школы и верность ей несмотря на сменяющие друг друга эпохи и их ситуативный антураж.

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