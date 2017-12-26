В Европе выполнили все финобязательства по "Северному потоку-2"

"Газпром" активно работает с европейскими компаниями над реализацией проекта "Северный поток-2". Подготовка к началу строительства газопровода идет в строгом соответствии с графиком, отметил глава компании Алексей Миллер в ходе выступления на селекторном совещании.

"На сегодняшний день со стороны европейских компаний абсолютно четко идет финансирование этого проекта. В частности, несколько дней назад они выполнили свои обязательства по финансированию в 2017 году", - цитирует Алексея Миллера пресс-служба компании.

Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" призваны повысить надежность газоснабжения европейских потребителей, подчеркнул руководитель "Газпрома". Объемы поставок российского газа на внешние рынки растут. В 2016 году был установлен абсолютный рекорд экспорта газа - 179,3 миллиарда кубометров.

По итогам 2017 года это показатель будет превышен, экспорт газа составит более 190 миллиардов кубометров, выразил уверенность Алексей Миллер. Он также добавил, что крупнейшими потребителями российского "голубого топлива" являются Германия и Турция.