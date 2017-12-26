В России выбрали главное слово 2017 года

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка назвал главное слово 2017 года. На первом месте оказалось слово "реновация", на втором - "биткоин".

Ну а замыкает тройку малознакомое старшему поколению россиян слово "хайп". Да и не все молодые знаю, что оно означает.

С английского существительное "hype" буквально переводится как "навязчивая реклама, шумиха, ажиотаж". Существует созвучный глагол, который означает "раскрутить, раздуть".

Термин "биткоин" также заимствован из английского языка. Он образован из двух слов: bit (минимальная единица компьютерной памяти) и coin (монета). Биткоины - это виртуальные электронные денежные средства.

Что касается победителя рейтинга, то тут все более менее понятно. Реновация - это процесс, призванный улучшить структуру чего-либо. С латинского данное слово переводится как "ремонт", "обновление", "возобновление".

Отметим, что в топ-10 популярных слов 2017 года попали также слова "токсичный", "баттл", "допинг", "криптовалюта", "фейк", "безвиз" и "домогательство". Добавим, что в экспертный совет вошли известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы.