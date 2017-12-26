В США пятеро ранено при стрельбе в ресторане

В американском штате Миссисипи мужчина открыл стрельбу в ресторане и ранил пять человек. Инцидент произошел в городке Виксберг в ночь перед Рождеством, 25 декабря.

Как сообщает интернет-портал телеканала WJTV, прибыв по вызову в местный ресторан, полицейские обнаружили одного раненого перед зданием заведения, а еще четверых - внутри помещения. Их доставили в медучреждения, не дожидаясь "скорой помощи", на частных автомобилях. Позже стало известно, что их жизни ничего не угрожает.

Правоохранители задержали одного подозреваемого - 21-летнего Дензелла Уоттса. Однако о том, какие мотивы мог иметь злоумышленник, пока не сообщается. Ведется расследование.