Видео: шесть песен Владимира Шаинского на века

Советский, российский композитор (и актер, кстати) Владимир Яковлевич Шаинский скончался сегодня на 93-м году жизни.

Практически всю свою карьеру, начавшуюся еще в пятидесятые, Владимир Яковлевич был тесно связан с кино и мультипликацией. Он написал музыку к десяткам художественных картин и анимационных лент, из которых каждая пятая стала либо застольной, либо народной.

Мы отобрали в этот грустный материал шесть самых прославленных и самых любимых.

"Песенка крокодила Гены" на стихи поэта, писателя и сценариста Александра Тимофеевского, прозвучавшая в мультфильме Романа Качанова 1971 года "Чебурашка" - "сиквеле" вышедшего в 69-м "Крокодила Гены", первого мультфильма серии. Больше известна по начальным словам: "Пусть бегут неуклюже...".

"Голубой вагон" - еще одна знаковая нетленка, на этот раз - на стихи автора оригинальных книг Эдуарда Успенского. "Вагон" - из третьего фильма, из "Шапокляк", 1974 года. Самого шкодного, назидательного и идеологически выверенного. В нем же, кстати, прозвучала и хулиганская, разухабистая про "А в Подмосковье водятся лещи".

"Облака - белогривые лошадки". Это мультфильм 1980 года "Трям! Здравствуйте" Юрия Бутырина. Первый из восьми фильмов про Ёжика и Медвежонка. Спела песню Клара Румянова. Текст - Алексея Козлова, автора оригинальных сказок и сценариста, человека сложной, извилистой судьбы, умершего в 2010-м от воспаления легких.

Душераздирающая и героическая "Песенка мамонтёнка" из "Мамы для мамонтёнка" 1981 года. Фильм поставил Олег Чуркин, режиссер цикла "Бюро находок", дебютировавший "Крошкой Ентом". Спела все та же Клара Румянова. Автор слов песни и оригинальной сказки - Дина Непомнящая.

Кстати, говоря о "Крошке Еноте", немыслимо не вспомнить песню "Улыбка". Ее также спела Румянова. Текст написал легендарный Михаил Пляцковский, автор "БАМовского вальса", "Девчонки из квартиры 45", "Увезу тебя я в тундру" и еще как минимум сотни песенных слов - положенных на музыку и от и до знакомых каждому, кто родился при СССР.

"Чунга-чанга" - на стихи Юрия Энтина, из фильма 1970 года "Катерок". Сняла его Инесса Ковалевская ("Бременские музыканты", "Чучело-мяучело", "Как Львёнок и Черепаха пели песню"). "Катерок" стал вторым мультфильмом, для которого Шаинский написал музыку. Первым годом раньше был "Антошка" ("пойдём копать картошку") - из альманаха "Веселая карусель". Исполнили "Чангу" Анатолий Горохов и Аида Ведищева.

Кстати, Энтин, который и "изобрел" словосочетание "чунга-чанга", за которое его, кстати, ругали, клеймя за "непатриотизм", позже свою ЧЧ запатентовал, сделав товарным знаком.

Ну а дальше этот список вы легко можете продолжить сами. Благо - особо напрягаться не придется: "Анискин и Фантомас", "По секрету всему свету", серия про Мартышку, Удава, Попугая и Слоненка, "Расписание на послезавтра", "Приключения Дениса Кораблева", "4:0 в пользу Танечки"…

Светлая память.