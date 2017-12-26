За сутки российские военные доставили в Сирию 12 тонн продовольствия. Продукты и вещи первой необходимости направят жителям городов Дейр-эз-Зор, Эль-Хусейния, Маррат, Хатла.

"За минувшие два дня гуманитарная помощь оказана жителям населенных пунктов Айюба и Мазлум. Людям выдано более четырех тонн продовольствия", - говорится в сообщении, распространенном Центром по примирению враждующих сторон в Сирии.

Сейчас российские военные вместе с главами провинций оценивают готовность населенных пунктов к возвращению беженцев. Кроме того, в ближайшее время начнется восстановление основных объектов социально значимой инфраструктуры, передает ТАСС.