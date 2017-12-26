Захарченко помиловал украинских военных перед обменом пленными

Глава ДНР Александр Захарченко принял решение о помиловании украинских военных для обмена пленными, который должен состояться 27 декабря в 13 часов по местному времени.

По словам Захарченко, которого цитирует Донецкое агентство новостей, ожидается, что при обмене пленными будут присутствовать представители Украинской православной церкви Московского патриархата и Русской православной церкви.

Ранее Захарченко на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве, заявил, что обмен пленными по формуле "306 на 74" между ДНР, ЛНР и Украиной пройдет 27 декабря. Обмен пленными между Украиной и Республиками Донбасса в последний раз проводился осенью 2016 года. Дальнейшие обмены не проводились из-за того, что украинская сторона постоянно затягивала процесс.

Новые договоренности были достигнуты после того, как президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Захарченко. Позднее в ДНР заявили, что обмен пленными должен состояться до конца года.