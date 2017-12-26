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Рубрика: Спорт

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Завершился турнир РФСО "Локомотив" на призы Натальи Зуевой
Текст: Павел Петровский
Накануне в Белгородской области завершился Открытый турнир по художественной гимнастике "Призы Олимпийской чемпионки, ЗМС Натальи Зуевой".
Фото: Пресс-служба РФСО "Локомотив" Фото: Пресс-служба РФСО "Локомотив"
Фото: Пресс-служба РФСО "Локомотив"

За награды в групповом и личном первенстве боролись почти 200 юных спортсменок, представляющих РФСО "Локомотива", из разных городов России. В многоборье выступили 33 команды в групповых упражнениях и более 150 личниц.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Как рассказала журналистам руководитель Центра художественной гимнастики "Локомотив" Ирина Жебровская, смысл этих соревнований в том, что в 2018 году девочки будут выступать по другим разрядам и многие уже заранее готовятся к отборам от субъектов федерации, и здесь пробовали новые программы.

"Этот турнир стал отличным завершением уходящего года. Все хорошо поработали. У нас в 2017 году были очень неплохие результаты на разных уровнях. Мы развиваемся и растем. Наши ряды пополнились в этом году: Новомосковском, Озёрами, Королевом, столичным клубом "Гранд", присоединился к нам и подмосковный поселок Малаховка, на этих соревнованиях впервые на просмотр приехали спортсменки из Смоленска", - добавила Жебровская. Что касается соревновательной части, то в турнире гимнасток 2006 года рождения на пьедестале оказались сразу две гимнастки. Золотые награды вручили москвичке Дане Владющенковой и белгородской гимнастке Варваре Шепелевой. Сумма баллов за два упражнения у девочек получилось одинаковой - 30.550.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Среди кандидатов в мастера спорта первые места были за гимнастками столичной спортивной школы №74, которые тренируются у Оксаны Скалдиной и Ирины Кожариной. Среди девочек 2005 года рождения не было равных лидеру РФСО "Локомотив", члену сборной России Александре Скубовой, а в 2006 победу праздновала ее подруга по команде - Ника Агафонова.

Стоит отметить и замечательную традицию, которая существует на турнирах под эгидой РФСО "Локомотив" - награждать юных спортсменок вплоть до шестого места. На этот раз юные гимнастки получили памятные подарки из рук Олимпийской чемпионки Натальи Зуевой, заместителя председателя РФСО "Локомотив" Артема Дорожкина и почетного гостя - начальника управления физической культуры и спорта Белгородской области, давнего друга нашей газеты Олега Сердюкова. Подводя итоги, главный судья соревнований заслуженный тренер России Ирина Савкина отметила, что испытала массу положительных эмоций от увиденного: "Турнир получился очень красивым. Все было хорошо. Для меня он всегда важный, так как Наташа Зуева моя ученица".

А завершились соревнования красочным показательным номером самой Олимпийской чемпионки, которая исполнила нежную, лиричную композицию.

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