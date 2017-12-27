Виталий Мутко объявил журналистам о том, что покидает пост председателя оргкомитета "Россия-2018", занимающегося подготовкой к чемпионату мира по футболу. Это заявление он сделал после заседания координационного совета в правительстве РФ.

Сенсацией новость не стала, поскольку данное решение Виталий Леонтьевич анонсировал еще несколько дней назад. Связано это с тем, что он подает иск в Спортивный арбитражный суд Лозанны и будет опротестовывать решение МОК на свою пожизненную дисквалификацию. На время разбирательств Виталий Леонтьевич посчитал правильным отойти от общественной работы.

- Глава оргкомитета с сегодняшнего дня - Алексей Сорокин, а я сосредоточусь на работе в правительстве. Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но я абсолютно уверен, что все будет подготовлено в срок и 30 мая мы передадим все документы в ФИФА, - заявил журналистам Мутко. - Оргкомитет - это общественная структура. Я сказал, что деятельность в общественных структурах я временно приостановлю.

Напомним, что Алексей Сорокин вовлечен в подготовку чемпионата мира по футболу с самого начального этапа - он работал генеральным директором заявочного комитета и приложил немало усилий, чтобы Россия получила право провести турнир в 2018 году. После чего Сорокин продолжил деятельность уже в организационном комитете. Так что замена на посту председателя не должна никоим образом сказаться на текущей деятельности оргкомитета. О чем говорится и в официальном сообщении.

- Наша цель остается неизменной - провести турнир на самом высоком организационном уровне для гостей и участников, - сообщается в пресс-релизе оргкомитета "Россия-2018".