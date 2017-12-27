Более 10 человек скончались после употребления рома в Доминикане

Не менее 12 человек отравились поддельным ромом в Доминиканской республике. Алкогольный напиток был куплен в соседней стране и привезен в провинцию Элиас-Пинья. Анализ показал высокое содержание метанола в продукции.

Всего пострадали 32 местных жителя, скончались 12 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Альтаграсия Гусман. Она призвала население воздержаться от употребления алкоголя неизвестного происхождения.

Специальная комиссия сейчас пытается установить местонахождение оставшейся партии поддельного рома с Гаити, передает РИА Новости.