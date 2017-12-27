Японцев атаковала смертельно опасная "плотоядная бактерия"

Более 500 человек в Японии поразила "плотоядная бактерия". Так еще называют стрептококк группы А.

Заболевание выявили уже у 525 граждан страны, среди которых 66 жителей Токио. В больницу с диагнозом стрептококковый токсический шоковый синдром доставлено рекордное число пациентов, передает РИА Новости.

Медики отмечают, что инфекция распространяется по организму очень быстро. Человек может умереть через несколько часов после заражения. Первыми симптомами являются отек и боль в конечностях, жар и недомогание.