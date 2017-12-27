Бразилия объявила персоной нон грата торгового представителя Венесуэлы

Министерство иностранных дел Бразилии распространило заявление, в котором сообщается, что занимающий должность торгового представителя венесуэльский дипломат, Жирард Мальдонадо, объявлен персоной нон грата и обязан в сжатые сроки покинуть пределы страны.

Бразильское внешнеполитическое ведомство пояснило, что эта мера принята в ответ на действия венесуэльских властей, объявивших в прошлую пятницу персоной нон грата посла Бразилии в Венесуэле Руя Перейру. Одновременно с бразильцем страну предписали покинуть и канадского дипломата, торгового представителя Крейба Ковалика.

В Бразилиа пояснили, что вынуждены были выдворить именно торгового представителя, поскольку он являлся старшим венесуэльским дипломатом в стране. Посол Венесуэлы покинул столицу Бразилии еще в мае 2016 года, когда был отозван на родину в ответ на набиравший обороты в тот период процесс импичмента Дилмы Руссефф. Его функции все это время как раз и исполнял Жирард Мальдонадо.

Накануне власти Канады также отреагировали на высылку своего дипломата из Каракаса. При этом канадский МИД не ограничился простой высылкой венесуэльского посла, но и наложил вето на приезд нового. Кроме того, был объявлен персоной нон грата еще и венесуэльский торгпред.

Напомним, что 23 декабря глава Национального учредительного собрания Венесуэлы, Делси Родригес объявила о дипломатических санкциях в отношении Канады и Бразилии. В случае с бразильцами в качестве повода был использован тезис о том, что нынешние власти Бразилии "разорвали существовавшую в стране нить конституции и разрушили конституционный порядок". "Бразильский посол не сможет вернуться в Каракас, пока этот порядок не будет восстановлен", - заявила Родригес. Канадца выслали с более короткой формулировкой - "он постоянно, грубо, настойчиво и вульгарно вмешивался во внутренние дела страны".