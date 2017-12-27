Британских военных обучат "гендерно нейтральному языку"

Необычные инструкции появились на одной из тренировочных баз военно-морских и военно-воздушных сил Великобритании. Как сообщает The Guardian, в них военных призывают использовать "гендерно нейтральную лексику" и избегать в общении друг с другом любых слов, в морфемах которых содержится указание на пол - как мужской, так и женский. Причем со строевой подготовкой эта лексика никак не связана.

Обучением военнослужащих "политкорректному" ораторскому искусству занимается объединенное подразделение по вопросам равенства, разнообразия и инклюзивности британского минобороны - из-за абрревиатуры Jedi его называют "Джедаи". Как утверждает газета, инструкции развешаны как наглядное пособие... в туалетах военной базы. Вместо выражения "спортивное поведение", которое в оригинале звучит как "sportsmanship" - с корнем "man", то есть "мужчина", рекомендуется говорить "честность", "состязательность", расхожую фразу "парень с улицы" ("man in the street") следует заменить словом "обыватель", а домохозяек "("housewife") называть "менеджерами по дому".

Не исключено, табуирование привычной, казалось бы, лексики связано с тем, что в рядах вооруженных сил Соединенного королевства появились официальные трансгендеры, которым по каким-либо причинам могут быть неприятны и всякие другие слова - например, "праотцы" ("forefathers") или "парни" ("chaps"). "Ничего более глупого я не встречал", - поделился один из солдат газете The Sun.