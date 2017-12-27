Десять очень весомых причин провести наступающие новогодние каникулы в Москве или в Минске

Российская и белорусская столицы традиционно входят в число самых заманчивых направлений для новогодних путешествий. "СОЮЗ", изучив все нюансы приближающихся торжеств, выделил самые веские причины, почему эти новогодние праздники нужно встретить непременно в Москве или Минске.

Когда Новый год уже на пороге дома, надо написать на бумаге желание, сжечь бумажку над горящей свечой, размешать пепел в шампанском и выпить. Фото: depositphotos.com

1. Будет феерично

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится в Москве до середины января. На 79 площадках покажут спектакли, ледовые балеты, световые инсталляции, устроят зимние игры, фейерверки и мастер-классы. Любите балет? Спешите к Новопушкинскому скверу - там покажут ледовые балеты в постановке мэтра фигурного катания Петра Чернышева, интерпретируют "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Белоснежку" и "Чиполлино", а также проведут ледовые дискотеки, музыкальные вечера и тематические кинопоказы. На Манежной площади на время высадят 300 деревьев, которые образуют волшебный лес для проведения иммерсивных спектаклей - в них актером может стать любой зритель.

А вот главная праздничная площадка Минска в новогоднюю ночь разместится в районе Дворца спорта, рядом с набережной Свислочи. Здесь ждут гостей с 23.00 до 04.00. Выступят популярные эстрадные исполнители, запланирована обширная развлекательная программа. Рядом станция метро "Немига", вход для пассажиров будет открыт до 04.00, наземный транспорт будет курсировать до 04.30.

2. Будет вкусно

В новогоднюю ночь в Минске до четырех утра будут работать торговые ряды ярмарки "Калядны кiрмаш", где всем желающим предложат вкусные угощения и согревающие напитки, в том числе глинтвейн. Самым ярким событием обещает стать пиротехническое шоу, которое начнется в 01.30. В Москве же гурманов ждут на Красной площади: в эти праздничные дни часть ее, прилегающая к ГУМу, теряет свой строгий облик и превращается в место для новогодней ярмарки. Тут можно купить самые вкусные в Москве пончики, выпить чашку глинтвейна, а после отправиться на знаменитый каток. Где вы еще покатаетесь на коньках под бой курантов? Если замерзнете, то заходите в ГУМ - магазин к Новому году ярко украшают.

Рядом с Триумфальной аркой в Москве разместили огненных скакунов, которые могут унести деда Мороза в неведомые дали. Фото: Аркадий Колыбалов

3. Будет весело

В Москве в новогоднюю ночь сходите на Тверскую. В этом году впервые она станет пешеходной - 31 декабря, 1 и 2 января. Вся улица превратится в площадку для выступлений лучших театральных трупп России. Выступят и актеры, и оперные певцы, и классические хоры, и современные джаз-банды. Свои интерпретации "Щелкунчика" покажут Большой театр и театр Новая опера, а Большой джазовый оркестр Петра Востокова исполнит джазовую сюиту "Щелкунчик". Организаторы обещают, что за три дня артисты отыграют почти 500 часов уличных театральных представлений. Длина пешеходного участка улицы составит 2,5 километра, так что тесно не будет.

В обеих столицах есть чем удивить самого придирчивого туриста: на Тверской улице в Москве будет балет, а в центре Минска - аквадискотека

Если же вы в Минске, то непременно побывайте в гостинице "Беларусь" - она, как известно, находится на возвышенности в самом центре города. Одна из изюминок здания - панорамный лифт, доставляющий всех желающих на смотровую площадку. С высоты 73 метров открывается изумительный вид на город! В будние дни лифт работает до 23.00, однако в новогоднюю ночь отель намеревается продлить время работы смотровой площадки, откуда будет прекрасно видно городское фейерверк-шоу. На крышу 22-этажного здания отеля можно попасть, заплатив 2,5 белорусского рубля ($1,25). Согреться после экскурсии предлагается в ресторане, расположенном на последнем этаже гостиницы, но повезет лишь тем, кто заранее забронировал столик и заплатил за банкет.

4. Будет экзотично

Посетите парки Москвы. В ночь на 1 января стать участниками новогоднего шоу можно будет в 22 московских парках. В Таганском парке, например, можете попасть на "Квартирник у Высоцкого", в Парке Горького устроят дискотеку на катке, а в "Красной Пресне" обещают мандариновую вечеринку. На протяжении новогодних каникул в парках тоже не будет скучно. К тому же в этом году в Москве появился новый уникальный парк "Зарядье" прямо у стен Кремля. Там особенно понравится детям: для них с 30 декабря по 11 января бесплатно покажут интерактивные новогодние спектакли и проведут мастер-классы по изготовлению елочных игрушек. А в Минске отправляйтесь на Зыбицкую улицу - она располагается в историческом центре Минска. Эта улица стала широко известна в Беларуси и за ее пределами пару лет назад. Сегодня это одно из самых тусовочных мест белорусской столицы, куда часто заглядывают зарубежные гости. Новые бары здесь открываются с периодичностью раз в пару недель, поэтому прогуляться в новогоднюю ночь по Зыбицкой с хорошей компанией - большое удовольствие.

В Минске самая большая ель - искусственная - красуется на октябрьской площади. Фото: БЕЛТА

5. Будет познавательно

Московские музеи хоть и не предлагают встретить у себя Новый год, но открываются обычно в первых числах января. Более того, все новогодние каникулы многие из них работают совершенно бесплатно. В музее-усадьбе "Царицыно" или "Коломенское" можно провести целый день - помимо самих музеев там вокруг большие парки с массой зимних развлечений. В Минске стоит побывать в музее-фабрике елочных игрушек на проспекте Победителей. Музей работает до середины января ежедневно с 10.00 до 22.00. Здесь представлено около тысячи уникальных экспонатов: редкие экземпляры советских елочных игрушек, а также новогодние украшения из разных стран мира, включая даже Северную Корею. Особенность музея - можно своими руками расписать новогоднюю игрушку. Мастер-класс стоит около 240 российских рублей. Игрушки можно забрать с собой.

6. Будет интересно

Пятый по величине в Европе минский аквапарк "Лебяжий" готов предложить посетителям достойную альтернативу - симбиоз пляжного отдыха и новогодней вечеринки по-белорусски. Праздник продлится с девяти часов вечера 31 декабря до пяти часов утра 1 января. Публику будут развлекать три ведущих, диджеи, вокалистки, кавер-бенд, к услугам гостей водные танцполы, экстремальные горки, семь различных саун. Рядом с аквапарком есть гостиничный комплекс, правда, все места в нем на новогодние дни уже забронированы. Стоимость новогоднего отдыха на воде - от 75 белорусских рублей ($37,5) до 220 рублей ($110).

Если же вы в Москве, то станьте участником речной зимней экскурсии. Речная навигация на Москве-реке не прекращается даже зимой - по воде постоянно курсируют корабли ледокольного класса, на борту которых можно попробовать блюда от лучших поваров и посмотреть на красоты зимней Москвы.

7. Будет скользко

В Москве расположен самый большой в мире каток с искусственным льдом. Он занимает свыше 20 тысяч квадратных метров на ВДНХ и способен вместить почти пять тысяч человек. Если же вы неуверенно стоите на коньках, то поезжайте в Минск и примите участие в десятикилометровом утреннем пробеге по морозцу "Утринос": старт 1 января в 9.00 от Дворца спорта. Известно, что уже за неделю до Нового года количество предварительно записавшихся участников приблизилось к сотне.

8. Будет ярко

В Москве появятся необычные инсталляции. На Тверской площади, например, засияет стилизованная под фасад театра Эрмитаж арка шириной 70 метров и высотой почти 20 метров. А на Поклонной горе соберут самый большой елочный шар в мире высотой 17 метров.

Отдельная тема - иллюминация двух столиц: в Москве на Поклонной горе соберут самый большой в мире елочный шар, а в Минске елки украсят наношарами

В Минске новогодние гирлянды на центральных улицах и проспектах зажглись уже 24 декабря. Самая большая ель красуется на Октябрьской площади. Там же можно полюбоваться вывешенными по периметру 72 шарами, сконструированными из светодиодных ламп.

9. Будет аппетитно

Более 300 торговых и ресторанных шале уже открылось в Москве 22 декабря - работают в них предприниматели из разных регионов России. В Минске с 23 декабря по 7 января работает ярмарка на Октябрьской площади. Ее изюминка - деревянные домики, использующиеся в качестве прилавков. Здесь продают шашлыки, драники, горячую выпечку...

10. Будет мобильно

Метро в Москве будет работать всю новогоднюю ночь, а в Минске вход для пассажиров будет открыт до 04.00.