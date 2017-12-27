Вверх и вниз

В последние годы о достижениях нашей страны в советскую эпоху снимают много и, как правило, с большим размахом. Победа в Великой Отечественной, покорение космоса, всеразличные культурные феномены и, конечно, большой спорт - в распоряжении российских кинематографистов есть множество воодушевляющих эпизодов истории СССР, достойных переноса на экран. Один из таких, безусловно, - легендарная победа над американцами в финале мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде в Мюнхене в 1972-м.

Но если в среде постсоветских фильмов о войне успела зародиться категория лент, наследующая классическим традициям и фокусирующаяся на самом важном - на народном подвиге, то в подавляющем большинстве прочих работ непременно присутствует элемент пресловутой "победы вопреки". Не стал исключением и фильм Антона Мегердичева "Движение вверх", оказавшийся во многом идеологическим продолжением "Легенды №17" (что и понятно - над обоими сценариями работал Николай Куликов).

Впрочем, на фоне фантазерски-глянцевого байопика о великом хоккеисте Валерии Харламове киноинтерпретация невероятного олимпийского триумфа советских баскетболистов выглядит убедительно. Отчасти в этом ему помогает сама концепция: вместо одного гиганта в центре внимания команда выдающихся спортсменов с непростыми характерами. Последнее позволило "Движению вверх" обзавестись неоспоримым достоинством - юмором, причем довольно качественным.

Порой приближаясь к самой грани фола, реплики остроумно и зачастую по-доброму (кое-где - прямо-таки по-данелиевски) обыгрывают "межнациональную" тему, сопровождаясь несколькими ироничными комментариями на тему "холодной войны". Сугубо комедийные сцены, хотя есть в их числе и откровенно фарсовые (советская сборная проигрывает в подворотне неграм из гетто несколько банок черной икры, в честь чего до чертиков напивается в ближайшем баре), чаще всего смотрятся действительно забавно. И уж точно уместнее, чем пафосные сентенции, которыми прочие сцены, как водится, забиты под завязку.

Другой очевидный плюс картины Мегеричева - собственно, баскетбол, снятый динамично, эффектно и с любовью к деталям. Ну а во время кульминации - финального матча и особенно тех самых последних трех секунд (редкий случай, когда использование слоумо не просто оправдано, но необходимо), за которые советской сборной удалось все перевернуть, и вовсе перехватывает дыхание.

За такое впечатляющее шоу можно многое простить - и бесхитростный, скроенный по голливудским шаблонам сюжет о преодолении через веру и упорные тренировки, и известных актеров, распределенных в строгом соответствии с их постылыми амплуа (типичные роли Марата Башарова и Андрея Смолякова; Владимир Машков - хмурый тренер-правдоруб; и, конечно, брутально, но душевно хрипящий и рычащий представитель советской власти в лице Сергея Гармаша), не особенно обязательную лирику и не всегда уместную патетику (сместившуюся из идеологической сферы в область личных переживаний).

Но вот неуемную страсть к беспрерывному вскрытию язв советского государства в таких картинах понять и принять трудно. И дело даже не в том, было ли так "на самом деле" (хотя и подобный аргумент далеко не всегда адекватен: неслучайно ведь тренер Кондрашин превратился в Гаранжина). Просто "Движение вверх", способное напомнить - и очень своевременно, в ожидании "нейтральной" для нас Олимпиады - о том, каких высот (и какими усилиями) достигал отечественный спорт и что это значило для огромной страны, всю дорогу неутомимо указывает на то, как много было лицемерия и малодушия в самой природе системы, которой мы этими триумфами и обязаны. И такой подход к формированию важного патриотического мифа все еще кажется несколько странным.

3.5