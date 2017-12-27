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27.12.2017 17:39
Рубрика: Власть

Екатерина Гордон подала в ЦИК документы на выдвижение в президенты

Текст: Галина Мисливская

Центризбирком России принял сегодня документы на выдвижение в президенты России от телеведущей Екатерины Гордон. Ранее ее выдвинула на пост главы государства Партия добрых дел. Как рассказал глава партии Андрей Кириллов, решение было принято съездом единогласно.

Гордон позиционирует себя как защитница интересов одиноких матерей и детей. По окончании процедуры приема документов она заявила, что России необходимо сделать три шага: во-первых, перейти к парламентской форме правления, во-вторых, провести перевыборы в парламент, причем депутатов избирать только по одномандатным округам, а для сенаторов отменить исключения из ценза оседлости. В-третьих, защитить экономику от иностранного сырьевого рейдерства и лоббизма.

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Предвыборная программа уместилась на одном листе бумаги. Гордон принесла ее свернутой в виде самолетиков. По словам кандидата, бумажный самолетик - символ ее предвыборной кампании. "Пришло время летать, а не ползать", - подчеркнула она.

После того, как ЦИК проверит полученные сегодня от Екатерины Гордон документы и даст разрешение на открытие избирательного счета, телеведущая может приступать к сбору подписей. Ей как представителю непарламентской политической силы необходимо заручиться поддержкой 100 тысяч избирателей. В одном регионе можно собрать не более 2500 подписей.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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